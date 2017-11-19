Вице-спикер парламента Крыма считает бессмысленной идею нового «референдума» о статусе полуострова

Вице-спикер российского парламента Крыма Ремзи Ильясов считает бессмысленной идею нового «референдума» о статусе Крыма.

Об этом он заявил «РИА Новости», комментируя предложение российского политика, лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского о проведении нового «референдума» о статусе Крыма.

«Новый референдум не нужен и бессмыслен. Тем более что мы получим тот же результат. Сегодня надо отстаивать выбор крымчан, а не кому-то что-то доказывать. Референдум, прошедший в марте (2014 года – КР), более чем доказал волю и стремление крымчан жить в России», – считает Ильясов.

По словам Ильясова, предложение Явлинского выглядит как «словоблудие и игра на чувствах людей».

В своей политической программе партия «Яблоко» заявляет, что «Крым принадлежит Украине, его аннексия незаконна и должна быть отменена».

Ранее Явлинский неоднократно высказывался в пользу проведения в Крыму «законного и легитимного референдума, полностью соответствующего международно-правовым нормам, согласованного с Киевом, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН».

В ноябре 2017 года Явлинский запустил сайт, посвященный «проблеме Крыма».

Выходец из Украины Явлинский является учредителем российской политической партии «Яблоко» и председателем ее Федерального политического комитета. В феврале 2016 года съезд «Яблока» избрал Явлинского кандидатом в президенты России на выборах 2018 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».