В город Старый Крым аннексированного Россией полуострова стянули около 200 правоохранителей из-за проведения сбора подписей против инициированного российскими властями решения о сносе местного кафе «Впарке».

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил владелец кафе Абдуллах Якубов.

По словам Якубова, он вместе с жителями города запланировал сбор подписей против закрытия кафе. Он утверждает, что разместил по городу объявления с приглашением посетить акцию.

«Жители города тоже сами составили объявление, не согласовав со мной, указав в объявлении слово «митинг» . Возможно это, возможно мое публичное обращение в соцсети повлияло на массовый приезд в город сотрудников полиции и ОМОНа», – рассказал Якубов.

Он говорит, что силовики вели себя корректно, сдержано и просто выяснили будут ли публичные акции наподобие митинга. Якубов заверил правоохранителей, что митингов не будет, после чего они уехали.

Якубов отметил, что подписи против сноса кафе будут собирать еще несколько дней, после чего планируют обратиться к властям.

Он рассказал, что до аннексии Крыма, в 2013 году, кафе было оформлено как МАФ (малая архитектурная форма – КР), но после прихода российских властей это решение отменили. После трех лет ожидания переоформления, кафе получило решение о сносе.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».