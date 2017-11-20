Задержанный активист «Крымской солидарности» сообщает об аресте машины

Задержанный 19 ноября в Симферополе крымскотатарский активист Алимдар (Руслан) Белялов сообщает, что его машину арестовали.

Об этом он рассказал в видеообращении на Фейсбуке.

По его словам, вечером 19 ноября он смог вернуться домой.

«Они (силовики – КР) склоняли меня к тому, что автомобиль угнанный. Хотели, чтобы я поехал в райотдел и объяснил. На что я сказал, что никуда не поеду, пока не приедет адвокат. После разговора с адвокатами они перестали меня звать в отделение», – рассказал Белялов.

Активист связывает задержание со своей деятельностью в рамках общественного движения «Крымская солидарность». Он также напомнил, что после обыска 8 ноября он недосчитался трех тысяч долларов США.

Он считает это давлением на себя и на других крымскотатарских активистов.

Днем 19 ноября в Симферополе Алимдара (Руслана) Белялова задержали российские силовики по подозрению в угоне автомобиля.

В объединении «Крымская солидарность» посчитали задержание одного из членов организации Белялова «давлением на социально и политически активных мусульман Крыма».

Российские правоохранители ситуацию не комментировали.

Во время обыска в доме Белялова 8 ноября в Старом Крыму пропало три тысячи долларов США и 60 тысяч российских рублей (около 24 тысяч гривен – КР).

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.