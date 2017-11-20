В Крыму и Севастополе прогнозируют дожди и мокрый снег

В Крыму и Севастополе в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды, по сообщению синоптиков, ожидаются сильный порывистый ветер, ливневые дожди, а в горах возможен снег.

Крымский гидрометцентр сообщил 20 ноября, что на полуострове ожидаются ливневые дожди с порывами ветра 20-25 метров в секунду.

В Севастополе будет облачно, временами небольшой дождь. Ветер северный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 4 градусов тепла, днем до 8 градусов тепла.

На территории Крыма 21-22 ноября ожидаются сильные осадки, сообщают в главном управлении МЧС по Крыму.

Днем 19 ноября работа Керченской переправы была остановлена по причине ухудшения видимости. В течение 18 ноября переправа дважды останавливала работу из-за ухудшения погодных условий.

Оператор переправы «Морская дирекция» сообщает, что 21 ноября возможны кратковременные приостановки движения судов через Керченский пролив.