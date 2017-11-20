Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов утверждает, что Киев не отправлял запрос в Россию о передаче граждан Украины, осужденных за «подготовку диверсий» в аннексированном Крыму.

Об этом Петухов рассказал агентству «Украинские новости».

В частности, Минюст не отправлял запрос в Россию о передаче Дмитрия Штыбликова, осужденного 16 ноября в Севастополе к 5 годам тюрьмы.

«В случае осуждения в Крыму мы не можем использовать механизм международных конвенций», – подчеркнул Петухов.

В то же время, замминистра юстиции отметил, что Россия отвечает на большинство запросов Украины.

«По некоторым (осужденным – КР) со стороны России идет обычное сотрудничество, по другим, там, где они не признают их украинское гражданство, мы получаем об этом ответы. Преимущественно, по большинству их них мы получаем определенный ответ, другое дело – какой он», – рассказал Петухов.

Петухов отметил, что ни по одному политзаключенному, осужденному в России, процесс передачи в Украину не начат.

Севастопольский городской суд 16 ноября приговорил фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Он относится к так называемой «второй волне» крымских «диверсантов». Представителей «первой волны» – Евгения Панова, Андрея Захтея и Владимира Присича – задержали в августе 2016 года. Это произошло после инцидента у админграницы с Крымом, в результате которого погибло двое российских военнослужащих.

После ареста Штыбликова, Бессарабова и Дудки ФСБ объявила о поимке еще двух украинских «диверсантов» в Крыму – Алексея Стогния и Глеба Шаблия.

Главное управление разведки Украины опровергает обвинения российской стороны в том, что задержанные являются их агентами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».