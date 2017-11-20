Курортный сбор в Крыму планируют ввести на уровне 10 рублей в сутки – крымский парламент

В аннексированном Крыму планируется ввести ставку курортного сбора за сутки проживания в размере 10 рублей (около 4,4 гривен – КР), сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю парламент Крыма.

«Сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября. Соответствующий проект регионального закона был утвержден на заседании комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму», – сказано в сообщении.

При этом, с 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет.

По словам российского главы комитета Алексея Черняка, сбор планируют собирать в шести городах и одном районе: в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.

«От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе и лица в возрасте до 18 лет, а также жители Крыма. Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются», – цитирует пресс-служба Госсовета Алексея Чернова .

Подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора.

Крымский вице-премьер Лариса Опанасюк сообщала, что закон о введении курортного сбора в аннексированном Россией Крыму должен быть принят до 1 декабря 2017 года.

Президент соседней России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора, который касается аннексированного Крыма, 31 июля 2017 года. Российский глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе утверждал, что нужно повременить со вводом курортного сбора в аннексированном Крыму.

Эксперты опасаются, что основная часть денег, которая будет собрана в виде курортного сбора в аннексированном Крыму, останется в тени.