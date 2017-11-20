Состояние здоровья арестованного в России украинца Павла Гриба ухудшается – отец задержанного

Состояние здоровья арестованного в России украинца Павла Гриба ухудшается. Об этом сообщил в Фейсбуке отец арестованного Игорь Гриб.

«Семь минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском – запрещено, лекарства – запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается», – написал Игорь Гриб.

Министерство иностранных дел Украины 6 ноября обратилось к Евросоюзу и странам «большой семерки» с просьбой направить представителей на судебное заседание в отношении задержанного в России украинца Павла Гриба.

Суд в Краснодаре 18 октября продлил срок содержания под стражей гражданина Украина Павла Гриба до 4 января 2018 года.

19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь 24 августа на встречу с девушкой-россиянкой, с которой ранее общался только в социальных сетях. После этого, по словам отца, он исчез.

Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае России. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.