Ко дню рождения крымского кинорежиссера Олега Сенцова в Киеве провели акцию-поздравление. Активисты собрались в Мариинском парке, чтобы поздравить украинского политзаключенного с 41-м днем рождения.



На памятник «Режиссер», установленный на смотровой площадке, организаторы акции повесили табличку с надписью «Олег Сенцов».



Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

