Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
1 Новость часа
Фотогалереи

Режиссерское кресло для Сенцова: как крымчанина поздравили в Киеве (фотогалерея)

Ко дню рождения крымского кинорежиссера Олега Сенцова в Киеве провели акцию-поздравление. Активисты собрались в Мариинском парке, чтобы поздравить украинского политзаключенного с 41-м днем рождения.

На памятник «Режиссер», установленный на смотровой площадке, организаторы акции повесили табличку с надписью «Олег Сенцов».

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

13 июля крымскому режиссеру Олегу Сенцову исполнился 41 год
1

13 июля крымскому режиссеру Олегу Сенцову исполнился 41 год

Украинские активисты собрались в Мариинском парке в Киеве, чтобы на акции поздравить украинского политзаключенного с днем рождения
2

Украинские активисты собрались в Мариинском парке в Киеве, чтобы на акции поздравить украинского политзаключенного с днем рождения

На памятник&nbsp;&laquo;Режиссер&raquo;, установленный в парке, повесили табличку с именем крымского режиссера
3

На памятник «Режиссер», установленный в парке, повесили табличку с именем крымского режиссера

&laquo;На этом месте мы не просто так. Это известная композиция &ndash; кинокамера с пустым режиссерским креслом. Это место для Олега Сенцова. Но сегодня он, к сожалению, не с нами. Мы надеемся, что следующий день рождения мы будем встречать вместе с ним&raquo;, &ndash; отметил один из организаторов акции Максим Буткевич.
4

«На этом месте мы не просто так. Это известная композиция – кинокамера с пустым режиссерским креслом. Это место для Олега Сенцова. Но сегодня он, к сожалению, не с нами. Мы надеемся, что следующий день рождения мы будем встречать вместе с ним», – отметил один из организаторов акции Максим Буткевич.

5
Режиссер Дмитрий Томашпольский выразил надежду, что после освобождения Сенцов сможет реализовать все свои творческие планы
6

Режиссер Дмитрий Томашпольский выразил надежду, что после освобождения Сенцов сможет реализовать все свои творческие планы

7
13 июля в крупных городах Украины проходят акции в поддержку Олега Сенцова
8

13 июля в крупных городах Украины проходят акции в поддержку Олега Сенцова

Наверх
XS
SM
MD
LG