Двадцать пять лет спустя: парк «Монтедор» снова заработал (фотогалерея)

В Ялте на мысе Монтедор открылся обновленный парк Никитского ботанического сада. Он раскинулся на одноименном мысе, по соседству с еще одним заповедным в пределах НБС мысом Мартьян. «Монтедор» – самый молодой парк в ботсаду, его открыли 55 лет назад к 150-летнему юбилею НБС. Последние двадцать пять лет парк был закрыт для посещения, потому что коммуникации со времен Советского союза пришли в негодность.

В следующем году в парке планируется реконструкция куртины, открытого участка газона. Его дополнят группами хвойных растений, гортензий и морозников. Появится в «Монтедоре» и кониферетум – сад хвойных деревьев.

