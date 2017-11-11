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Фотогалереи

Двадцать пять лет спустя: парк «Монтедор» снова заработал (фотогалерея)

В Ялте на мысе Монтедор открылся обновленный парк Никитского ботанического сада. Он раскинулся на одноименном мысе, по соседству с еще одним заповедным в пределах НБС мысом Мартьян. «Монтедор» – самый молодой парк в ботсаду, его открыли 55 лет назад к 150-летнему юбилею НБС. Последние двадцать пять лет парк был закрыт для посещения, потому что коммуникации со времен Советского союза пришли в негодность.

В следующем году в парке планируется реконструкция куртины, открытого участка газона. Его дополнят группами хвойных растений, гортензий и морозников. Появится в «Монтедоре» и кониферетум – сад хвойных деревьев.

Мексиканская горка под советской беседкой
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Мексиканская горка под советской беседкой

Кактусовая оранжерея, в которой собрано&nbsp;&nbsp;более тысячи разновидностей суккулентных растений
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Кактусовая оранжерея, в которой собрано  более тысячи разновидностей суккулентных растений

Со смотровой площадки&nbsp;открывается вид на Ялту и мыс&nbsp;Мартьян
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Со смотровой площадки открывается вид на Ялту и мыс Мартьян

Ликвидамбар формозский в осенних красках
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Ликвидамбар формозский в осенних красках

Отремонтированная смотровая площадка парка &laquo;Монтедор&raquo;
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Отремонтированная смотровая площадка парка «Монтедор»

Американская агава в парке &laquo;Монтедор&raquo;
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Американская агава в парке «Монтедор»

Отремонтированный мостик через исскуственный водоем
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Отремонтированный мостик через исскуственный водоем

На открытии парка посетителей развлекали &laquo;волк&raquo; и &laquo;заяц&raquo;
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На открытии парка посетителей развлекали «волк» и «заяц»

Первые посетители обновленного парка также могли послушать игру на бокалах
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Первые посетители обновленного парка также могли послушать игру на бокалах

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