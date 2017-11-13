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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 6–12 ноября.
Никитский ботанический сад
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Никитский ботанический сад

Благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных
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Благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных

Столетие Октябрськой революции в Симферополе
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Столетие Октябрськой революции в Симферополе

Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции в Севастополе
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Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции в Севастополе

Крымский журналист Николай Семена пишет Всеукраинский диктант в Крыму&nbsp;
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Крымский журналист Николай Семена пишет Всеукраинский диктант в Крыму 

Владимир Балух на заседании суда
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Владимир Балух на заседании суда

Выставка полицейской техники в День работников МВД в Севастополе
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Выставка полицейской техники в День работников МВД в Севастополе

Памятник царю Александру III в парке перед Ливадийским дворцом
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Памятник царю Александру III в парке перед Ливадийским дворцом

На митинге в Севастополе назвали российских чиновников оккупантами
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На митинге в Севастополе назвали российских чиновников оккупантами

8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов &laquo;дела Хизб ут-Тахрир&raquo;&nbsp;
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8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» 

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