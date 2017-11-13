Никитский ботанический сад
Благотворительный аукцион в поддержку украинских политзаключенных
Столетие Октябрськой революции в Симферополе
Митинг в честь 100-летия Октябрьской революции в Севастополе
Крымский журналист Николай Семена пишет Всеукраинский диктант в Крыму
Владимир Балух на заседании суда
Выставка полицейской техники в День работников МВД в Севастополе
Памятник царю Александру III в парке перед Ливадийским дворцом
На митинге в Севастополе назвали российских чиновников оккупантами
8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир»
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