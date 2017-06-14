В тестовом режиме открыт туристический маршрут на «ракете» – скоростном судне на подводных «крыльях» – к Кинбурнской косе для жителей Херсона и Николаева. Отныне херсонцы смогут добраться на косу вместо 6 часов на внедорожнике – за 2,5 часа на «ракете». А николаевцы, соответственно, смогут добраться туда не за 5 часов на машине и катере, а за полтора часа. Кинбурнская коса – это мыс, длиной около 40 километров и шириной менее 10 километров. Площадь – более 200 гектаров. Мыс расположен между пресным Днепро-Бугским лиманом и соленым Ягорлыцким заливом Черного моря. Часть косы относится к Николаевской области, а большая часть – к Херсонской.