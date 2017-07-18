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Во Львове провели акцию против коррупции в судах (видео)

Во Львове провели акцию против коррупции в судах (видео)
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Во Львове 18 июля активисты провели акцию против коррупции в судах. Около 20 человек, которые представились «Украинским союзом участников АТО», устроили символические «похороны» у Франковского районного суда Львова. «Деньги», «золотой унитаз», «бижутерию» положили в гроб и закрыли его. Таким образом участники акции продемонстрировали, что коррупцию можно преодолеть, только совсем уничтожив ее из суда. По словам активистов, они планируют провести флешмобы у всех судов Львова, чтобы привлечь внимание к судейской коррупции.

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