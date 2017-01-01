Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Фотогалереи

Крым: 35 мгновений года (фотогалерея)

Победа Джамалы на Евровидение, массовые исчезновения людей на полуострове, возвращение Геннадия Афанасьева в Украину, а также визит президента России Владимира Путина в Крым. Фотографии расскажут о том, что произошло в Крыму в 2016 году.
На Крещение в Ялте купались в море и молились о курортном сезоне, 19 января После окропления вод Черного моря святой водой и запуска в небо белых голубей, состоялись традиционные крещенские купания, участие в которых принял глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко.
1

На Крещение в Ялте купались в море и молились о курортном сезоне, 19 января

После окропления вод Черного моря святой водой и запуска в небо белых голубей, состоялись традиционные крещенские купания, участие в которых принял глава российской администрации Ялты Андрей Ростенко.

В Киеве поставили спектакль о &laquo;деле 26 февраля&raquo; в Крыму, 26 февраля Постановка повествует о судебном процессе над Ахтемом Чийгозом, который проходит в Крыму. Это свидетельский театр, в спектакле играют люди, которые принимали участие в крымских событиях 26 февраля.
2

В Киеве поставили спектакль о «деле 26 февраля» в Крыму, 26 февраля

Постановка повествует о судебном процессе над Ахтемом Чийгозом, который проходит в Крыму. Это свидетельский театр, в спектакле играют люди, которые принимали участие в крымских событиях 26 февраля.

Украинская певица из Крыма Джамала стала победительницей международного песенного конкурса Евровидение, который проходил в Швеции, 15 мая Джамала представляла песню &laquo;1944&raquo;, которая рассказывает о массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году.
3

Украинская певица из Крыма Джамала стала победительницей международного песенного конкурса Евровидение, который проходил в Швеции, 15 мая

Джамала представляла песню «1944», которая рассказывает о массовой депортации крымскотатарского народа в Среднюю Азию в 1944 году.

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, 18 мая Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.
4

День памяти жертв депортации крымскотатарского народа, 18 мая

Ежегодно в этот день вспоминают трагические события 1944 года, когда коренной народ выслали за пределы полуострова в Среднюю Азию. Всего было депортировано более 180 тысяч человек.

Установка памятника &laquo;вежливым людям&raquo; в Симферополе, 2 июня Скульптуру водрузили в парке рядом со зданием парламента Крыма.&nbsp;
5

Установка памятника «вежливым людям» в Симферополе, 2 июня

Скульптуру водрузили в парке рядом со зданием парламента Крыма. 

Украинских политзаключенных, которых удерживали в России, крымчанина Геннадия Афанасьева и полтавчанина Юрия Солошенко, вернули в Украину, 14 июня Их обменяли на граждан Украины, одесских медиа-менеджеров Елену Глищинскую и Виталия Диденко.&nbsp;В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летний Юрий Солошенко отбывал 6-летнее заключение по обвинению в шпионаже. &nbsp;
6

Украинских политзаключенных, которых удерживали в России, крымчанина Геннадия Афанасьева и полтавчанина Юрия Солошенко, вернули в Украину, 14 июня

Их обменяли на граждан Украины, одесских медиа-менеджеров Елену Глищинскую и Виталия Диденко. В России 26-летнему Геннадию Афанасьеву инкриминировали создание на территории Крыма террористического сообщества и осудили в 2015 году к семи годам заключения, а 74-летний Юрий Солошенко отбывал 6-летнее заключение по обвинению в шпионаже.

 

День крымскотатарского флага отметили в столице Украины, 26 июня Несколько сотен активистов прошлись по центру Киева шествием с крымскотатарским флагом длинной 39 метров. По информации организаторов акции, флаг, который они пронесли, является самым большим в мире. Полотнище 6 метров в длину и 39 в ширину, сшитое из 40 мелких флагов, привезли из Турции специально к празднику.
7

День крымскотатарского флага отметили в столице Украины, 26 июня

Несколько сотен активистов прошлись по центру Киева шествием с крымскотатарским флагом длинной 39 метров. По информации организаторов акции, флаг, который они пронесли, является самым большим в мире. Полотнище 6 метров в длину и 39 в ширину, сшитое из 40 мелких флагов, привезли из Турции специально к празднику.

В Севастополе отметили День военно-морского флота России, 31 июля 2016 года По информации командования Черноморского флота России, в праздновании участвовали более 5 тысяч военных и 30 кораблей. День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля.
8

В Севастополе отметили День военно-морского флота России, 31 июля 2016 года

По информации командования Черноморского флота России, в праздновании участвовали более 5 тысяч военных и 30 кораблей. День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля.

Украинская гимнастка из Крыма Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль для Украины в финале индивидуального многоборья на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 20 августа&nbsp; Ризатдинова родом из Симферополя. В своих интервью она заявляла, что уже три года не ездит домой.
9

Украинская гимнастка из Крыма Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль для Украины в финале индивидуального многоборья на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 20 августа 

Ризатдинова родом из Симферополя. В своих интервью она заявляла, что уже три года не ездит домой.

В Симферополе появился памятник Екатерине ІІ, 19 августа&nbsp; Памятник Екатерине высотой 10 метров расположен в Екатерининском парке Симферополя. Скульптуру доставили из подмосковного Жуковского, где она была изготовлена на скульптурно-производственном комбинате &laquo;Лит Арт&raquo;. &nbsp;
10

В Симферополе появился памятник Екатерине ІІ, 19 августа 

Памятник Екатерине высотой 10 метров расположен в Екатерининском парке Симферополя. Скульптуру доставили из подмосковного Жуковского, где она была изготовлена на скульптурно-производственном комбинате «Лит Арт».

 

Фестиваль Джаз Коктебель-2016 в Черноморске Одесской области, 25-28 августа После российской аннексии Крыма фестиваль Koktebel Jazz Festival вынужденно проводится на материковой части Украины, вдали от крымского поселка Коктебель, где ранее проводили мероприятие. Организаторы говорят, что теперь не могут привозить сюда известных зарубежных артистов.
11

Фестиваль Джаз Коктебель-2016 в Черноморске Одесской области, 25-28 августа

После российской аннексии Крыма фестиваль Koktebel Jazz Festival вынужденно проводится на материковой части Украины, вдали от крымского поселка Коктебель, где ранее проводили мероприятие. Организаторы говорят, что теперь не могут привозить сюда известных зарубежных артистов.

Акция к годовщине суда над крымским режиссером Олегом Сенцовым и активистом Александром Кольченко в Киеве, 25 августа &nbsp; 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали крымского активиста, антифашиста Александра Кольченко. Северо-Кавказский суд Ростова вынес Александру Кольченко приговор &ndash; 10 лет колонии строгого режима.
12

Акция к годовщине суда над крымским режиссером Олегом Сенцовым и активистом Александром Кольченко в Киеве, 25 августа
 

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали крымского активиста, антифашиста Александра Кольченко. Северо-Кавказский суд Ростова вынес Александру Кольченко приговор – 10 лет колонии строгого режима.

Празднование национального крымскотатарского праздник Курбан-Байрам в селе Ближнее Красногвардейского района, 13 сентября Курбан-байрам &ndash; один из крупнейших праздников мусульман, означающий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестностей. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрагима.
13

Празднование национального крымскотатарского праздник Курбан-Байрам в селе Ближнее Красногвардейского района, 13 сентября

Курбан-байрам – один из крупнейших праздников мусульман, означающий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестностей. Отмечается через 70 дней после праздника Ораза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрагима.

Празднование национального крымскотатарского праздник Курбан-Байрам в селе Междуречье (Судак), 14 сентября Праздник длится 4 дня. В первый день мусульмане навещают родных, а в последующие организовывают угощения и готовят традиционные блюда из баранины.&nbsp;Помимо этого, проводят турнир по национальной борьбе куреш и перетягивании каната.
14

Празднование национального крымскотатарского праздник Курбан-Байрам в селе Междуречье (Судак), 14 сентября

Праздник длится 4 дня. В первый день мусульмане навещают родных, а в последующие организовывают угощения и готовят традиционные блюда из баранины. Помимо этого, проводят турнир по национальной борьбе куреш и перетягивании каната.

Выборы в Госдуму России, Симферополь, 18 сентября 2016
15

Выборы в Госдуму России, Симферополь, 18 сентября 2016

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в Керчи, 15 сентября Там прошло заседание президиума Государственного совета России &laquo;по вопросам развития транспортной системы юга страны&raquo;.
16

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев в Керчи, 15 сентября

Там прошло заседание президиума Государственного совета России «по вопросам развития транспортной системы юга страны».

Годовщина гражданской акции по блокаде Крыма около пропускного пункта &laquo;Чонгар&raquo;, 24 сентября 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Экономическая блокада стала первым этапом запланированных действий. В ноябре 2015 года стартовал второй ее этап &ndash; энергетический. В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма, по словам организаторов, сменила формат. &nbsp;
17

Годовщина гражданской акции по блокаде Крыма около пропускного пункта «Чонгар», 24 сентября

20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Экономическая блокада стала первым этапом запланированных действий. В ноябре 2015 года стартовал второй ее этап – энергетический. В середине января 2016 года акция по блокаде Крыма, по словам организаторов, сменила формат.
 

Открытие Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве, 26 сентября &laquo;Мы снова находимся в этом городе, где наш университет был задуман и основан Вернадским. Я рад, что через два года &ndash; в 2018 году, мы сможем отпраздновать столетие университета&raquo;, &ndash; заявил исполняющий обязанности ректора ТНУ Владимир Казарин. &nbsp;
18

Открытие Таврического национального университета имени Вернадского в Киеве, 26 сентября

«Мы снова находимся в этом городе, где наш университет был задуман и основан Вернадским. Я рад, что через два года – в 2018 году, мы сможем отпраздновать столетие университета», – заявил исполняющий обязанности ректора ТНУ Владимир Казарин.
 

В Киеве крымские татары и активисты вышли на акцию против запрета Меджлиса крымскотатарского народа, 29 сентября Верховный суд России запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории России и назвал его &laquo;экстремистской организацией&raquo;. &nbsp;
19

В Киеве крымские татары и активисты вышли на акцию против запрета Меджлиса крымскотатарского народа, 29 сентября

Верховный суд России запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на территории России и назвал его «экстремистской организацией».
 

Крымчанин Дмитрий Соловей стал серебряным призером&nbsp;по дзюдо паралимпиады в Рио-де-Жанейро, 5 октября &nbsp; Спортсмен живет и тренируется в Киеве, 15 лет занимается дзюдо, и это его вторая олимпийская награда, золотую медаль он получил на лондонских играх 2012 года. Дмитрий Соловей отметил, что уже три года не ездил в Крым, хотя в Керчи у него остались родные. &nbsp;
20

Крымчанин Дмитрий Соловей стал серебряным призером по дзюдо паралимпиады в Рио-де-Жанейро, 5 октября
 

Спортсмен живет и тренируется в Киеве, 15 лет занимается дзюдо, и это его вторая олимпийская награда, золотую медаль он получил на лондонских играх 2012 года. Дмитрий Соловей отметил, что уже три года не ездил в Крым, хотя в Керчи у него остались родные.

 

В Симферополе в Детском парке отметили День рождения Владимира Путина, 7 октября 7 октября Путину исполнилось 64 года.
21

В Симферополе в Детском парке отметили День рождения Владимира Путина, 7 октября

7 октября Путину исполнилось 64 года.

В Бериславе Херсонской области состоялся первый матч возрожденной крымской команды по футболу &laquo;Таврия&raquo;, 15-16 октября Поддержка не осталась в стороне. На первый домашний матч фанаты ехали со всей Украины. Готовились тщательно и сумели поразить местных болельщиков. &nbsp;
22

В Бериславе Херсонской области состоялся первый матч возрожденной крымской команды по футболу «Таврия», 15-16 октября

Поддержка не осталась в стороне. На первый домашний матч фанаты ехали со всей Украины. Готовились тщательно и сумели поразить местных болельщиков.

 

Цементная Слободка в Керчи. Жителей этого района собираются выселить из-за строительства Керченского моста, 19 октября
23

Цементная Слободка в Керчи. Жителей этого района собираются выселить из-за строительства Керченского моста, 19 октября

Президент России Владимир Путин приехал в Ялту, 26 октября В крымском городе проходило&nbsp;пленарное заседание межрегионального форума Общероссийского народного фронта&nbsp;&laquo;Форум действий. Крым&raquo;.
24

Президент России Владимир Путин приехал в Ялту, 26 октября

В крымском городе проходило пленарное заседание межрегионального форума Общероссийского народного фронта «Форум действий. Крым».

&laquo;День народного единства&raquo; России отмечали в Симферополе, 4 ноября&nbsp; &laquo;День народного единства&raquo; празднуется в России с 2005 года. Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России.&nbsp; &nbsp;
25

«День народного единства» России отмечали в Симферополе, 4 ноября 

«День народного единства» празднуется в России с 2005 года. Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. 
 

БОЛЬШЕ

Смотреть комментарии

ПО ТЕМЕ

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Наверх
XS
SM
MD
LG