По информации командования Черноморского флота России, в праздновании участвовали более 5 тысяч военных и 30 кораблей. День Военно-морского флота в России отмечается в последнее воскресенье июля.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима. Сообщником Сенцова российские следователи сделали крымского активиста, антифашиста Александра Кольченко. Северо-Кавказский суд Ростова вынес Александру Кольченко приговор – 10 лет колонии строгого режима.
Спортсмен живет и тренируется в Киеве, 15 лет занимается дзюдо, и это его вторая олимпийская награда, золотую медаль он получил на лондонских играх 2012 года. Дмитрий Соловей отметил, что уже три года не ездил в Крым, хотя в Керчи у него остались родные.