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Спортсмен живет и тренируется в Киеве, 15 лет занимается дзюдо, и это его вторая олимпийская награда, золотую медаль он получил на лондонских играх 2012 года. Дмитрий Соловей отметил, что уже три года не ездил в Крым, хотя в Керчи у него остались родные.