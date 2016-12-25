Упал на взлете

Самолет Ту-154 Министерства обороны России разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. В результате катастрофы лайнера, направлявшегося в Сирию, погибли 92 человека. В понедельник, 26 декабря, в России объявлен национальный траур.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны России пропал с радаров в 5:30 утра (по московскому времени) в воскресенье, 25 декабря, после вылета из Сочи. В Сочи самолет прибыл из аэропорта Чкаловский в Московской области для дозаправки. Ту-154 следовал в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья. Самолетом управлял летчик первого класса Роман Волков.

На борту ТУ-154 находились российские военнослужащие, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на авиабазе "Хмеймим" в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских средств массовой информации – всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.

Списки пассажиров самолета и данные о его экипаже опубликованы на сайте Министерства обороны России. На борту Ту-154 находились художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова, главный военный дирижер Валерий Халилов и начальник управления культуры Министерства обороны Антон Губанков. По сведениям министерства, в авиакатастрофе погибла также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала гибелиь Глинки "огромной потерей". Глава Совета по правам человека Михаил Федотов отметил, что Глинка "в течение многих лет практически ежедневно оказывала паллиативную медицинскую помощь, кормила бездомных, одевала, давала им приют". "Спасать жизнь других – это была ее миссия", – заявил Федотов. Впрочем, некоторые представители общественности критиковали Доктора Лизу за слишком тесное сотрудничество с властями России – фонд "Справедливая помощь" действовал и в Сирии, и на захваченном сепаратистами Востоке Украины.

Артист Сергей Хлопников, который должен был лететь на этом самолете, сообщил, что на борту разбившегося лайнера не было оркестрантов ансамбля песни и пляски – в Сирию отправлялись только члены хора, солисты и артисты балета, всего 68 человек.

На борту самолета находились также трое журналистов российского Первого канала (корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов), съемочная группа НТВ (корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов) и трое сотрудников телеканала Министерства обороны "Звезда".

"У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было", – заявил агентству "Интерфакс" источник в российских службах спасения. Личные вещи пассажиров и обломки оказались в море на расстоянии до 15 километров от берега. В районе катастрофы – сильное течение, часть обломков самолета могло унести в открытое море, считают спасатели. Рассказывает главный редактор портала "Блог Сочи" Александр Валов:

Даже если кто-то выжил непосредственно в авиакатастрофе, то море сейчас слишком холодное... – Я возвращался с Красной Поляны в Сочи, проезжая по железной дороге, увидел, как идет спасательная операция. Видел восемь-десять гражданских судов и военных кораблей. Чуть позже наблюдал, как доставляют тела, элементы одежды, фрагментов обшивки самолета на причал МЧС России, который находится непосредственно напротив места крушения самолета. Мне наши источники в МЧС сообщают, как идет поисково-спасательная операция. По нашим данным, по состоянию на 15:00 по московскому времени извлекли десять тел (некоторые тела очень сильно повреждены, в других случаях найдены только фрагменты). Очень много доставляют на берег одежды. По словам сотрудников МЧС, в воскресенье поисково-спасательная операция будет продолжаться до 17:00. Сложно судить о ее результатах, но сотрудники говорят, что маловероятно найти выживших. По их мнению, даже если кто-то выжил непосредственно в авиакатастрофе, то море сейчас холодное и выжить в такой воде практически невозможно – быстро наступает переохлаждение. Разбившийся Ту-154 выпущен в 1983 году, его общий налет составлял 6689 часов. По данным Министерства обороны России, последний ремонт самолет прошел в самом конце 2014 года, три месяца назад было проведено плановое обслуживание.

О вероятных направлениях расследования этой катастрофы Радио Свобода рассказал эксперт Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Виталий Бордунов:

Гарантии безопасности полетов обеспечиваются на земле специально подготовленным персоналом, который перепроверяет самолет и дает добро на его полет дальше. Вот эта сторона у нас сильно хромает

– До установления причин падения самолета это называется авиационным происшествием. Есть несколько ракурсов расследования. Первое – найти "черные ящики", потому что они много могут рассказать о том, что было, что произошло, каковы причины падения самолета. Но на получение этой информации, как и на поиск самописцев, уйдет какое-то время. Второе – установление вероятности технических причин, что возможно тоже только после расшифровки "черных ящиков". У нас в российской практике есть такая склонность – объяснять авиапроисшествия "человеческим фактором" – виноват пилот – или заявить, что что-то произошло с двигателем, с топливом и т. д. А есть и третий очень важный фактор, который не учитывается. Он связан с тем, что гарантии безопасности полетов обеспечиваются на земле специально подготовленным персоналом, который перепроверяет самолет и дает добро на его полет дальше. Вот эта сторона у нас сильно хромает. Если не сказать, что вообще подготовка такого персонала в вузах фактически приостановлена по многим причинам. Эта сфера сейчас влачит жалкое существование. В ближайшее время российской гражданской авиации грозит кадровый голод. Встанет вопрос: кто будет обслуживать технически и обеспечивать на земле безопасность полетов? Эти глобальные проблемы российской авиации дают о себе знать. Это политика Минтранса, где сейчас нет людей породы авиационной, это люди, не имеющие представления об авиации, они оптимизируют. Эта "оптимизация" довела до критического состояния подготовку авиационного персонала.

В связи с авиакатастрофой образована правительственная комиссия, сообщили в Кабинете министров России. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов, который вылетел в Сочи. Специалисты обнаружили на месте крушения самолета первые тела погибших, сообщает "Интерфакс". Поисковые работы, в которых в общем счете участвуют почти 30 кораблей и гражданских судов и сотни специалистов, ведут спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудники Министерства обороны. МЧС направило в Сочи водолазов отряда "Центроспас" и Центра "Лидер". Специалисты оснащены водолазным снаряжением, оборудованием для проведения глубоководных работ, передвижными барокамерами и подводными управляемыми аппаратами "Фалькон".

Точка массового скопления обломков находится в 6 километрах от береговой линии. "Ориентировочная глубина в этом месте – от 80 до 110 метров", – пояснили в МЧС. Министерство обороны направило к месту крушения корабли, вертолеты, самолет и беспилотные летательные аппараты.

Комиссия по расследованию причин крушения самолета склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины крушения. Как сообщается, "версия ошибки пилотов маловероятна, потому как они имели большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов". Метеоусловия в районе крушения "были благоприятными для выполнения полета".

Большой разлет обломков разбившегося под Сочи Ту-154 эксперты объясняют гидроударом. Источник в силовых структурах сообщил "Интерфаксу", что теракт среди основных версий катастрофы не рассматривается, такая версия практически исключена: "Самолет вылетел с аэродрома "Чкаловский", который представляет собой хорошо охраняемый объект военного назначения. Проникнуть туда с тем, чтобы подложить на борт взрывное устройство, не представляется возможным. Аэропорт в Сочи является аэропортом двойного назначения и охраняется в усиленном режиме. Проникновение посторонних лиц, либо пронос кем-либо из сотрудников несанкционированных предметов исключен".