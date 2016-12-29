Намерен ли Аксенов «брать» Севастополь?

Отношения российских глав Крыма и Севастополя Сергея Аксенова и Дмитрия Овсянникова не заладились с момента назначения последнего на должность. Коллеги не смогли прийти к общему знаменателю ни по одному из вопросов, в равной степени затрагивающих интересы подотчетных им территориальных субъектов. В результате сотрудничество Овсянникова с Аксеновым свелось к обмену взаимными упреками и «мягкими» обвинениями в непрофессионализме.

Во время кульминационных моментов противостояния севастопольских властей, Аксенов, хоть и очень осторожно, но все-таки поддерживал экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло. Среди прочих высказываний наиболее резкой ремаркой Аксенова стала гневная филиппика в адрес Алексея Чалого, после того, как он подал в отставку не желая работать вместе со своим севастопольским визави.

Как известно, Меняйло был вынужден покинуть Севастополь в августе текущего года и подконтрольная ему «группа влияния» осталась «бесхозной». Овсянников недвусмысленно дал понять, что не желает приобретать субъектность в данном конфликте и будет выстраивать свою карьеру в ином политическом лейтмотиве.

В отношениях «Овсянников – Аксенов» первый шаг с претензией на моветон сделал последний, собрав в гостинице «Севастополь» местных единороссов, при этом, не пригласив на сей коллоквиум ни новоиспеченного врио, ни главу местного парламента Екатерину Алабаеву.

Человек из 90-х

После этого события конфликты между главами регионов начали выстраиваться в вереницу. Недопонимание вокруг крымских морских портов, противоречия касательно строительства гражданского сектора аэропорта «Бельбек», возврат Севастополем своих акций «Генбанка» («щедро» подаренных Крыму Сергеем Меняйло – КР), севастопольский демарш, связанный с введением курортного сбора и крымское «вето» на переброску воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище. Этот перечень отнюдь не является исчерпывающим. Это – немногое, чему удалось «всплыть на поверхность» в результате активного обсуждения в прессе.

Кроме того, по мнению экспертов, Аксенов без лишнего оптимизма отнесся к принятию в Севастополе поправок, инициирующих проведение выборов главы региона. Тем не менее, по сведениям информационного ресурса «Примечания», крымский глава намерен использовать выборы в Севастополе для того, чтобы усадить в губернаторское кресло собственного кандидата.

«Аксенов, как известно, человек, прибывший к нам из лихих 90-х, поэтому его экспансионистские настроения легко объяснимы, – рассуждает российский политик и общественный активист Владимир Гарначук. – Он входит в так называемую «группировку Шойгу – Белавенцев» (министр обороны России и экс-полпред президента России в Крыму – КР), в которую входил и Меняйло. Овсянников дал им понять, что не находится в зоне их влияния, поэтому сейчас он для них крайне неудобный персонаж».

Стоит отметить, что относительно недавно в информационном пространстве Крыма понимался вопрос о целесообразности объединения Крыма и Севастополя в один субъект под единым (симферопольским) началом. Этот вброс ловко подхватили (http://www.c-inform.info/news/id/42510) не только рупоры «аксеновской пропаганды», но и некоторые севастопольские СМИ, которые оценивали подобную перспективу в умеренно положительных характеристиках. В то время как другие севастопольские эксперты усматривали в подобных информационных поводах реакцию Аксенова на принятие в Севастополе поправок о выборах губернатора.

«Тут очевидно, что любую победу демократических принципов в Севастополе Аксенов рассматривает и будет рассматривать, как угрозу самому себе. Каждое достижение в Севастополе, в любой политической или хозяйственной сфере, будет ставить Аксенова в незавидное положение. Он отдает себе отчет в том, что, если у Овсянникова вдруг получится навести в городе порядок, то рано или поздно Москва начнет задавать Аксенову резонные вопросы. Почему у него получается, а у тебя нет», – говорит Гарначук и добавляет, что крымский глава, в конечном счете, попытается заставить город играть по своим правилам.

А кандидаты кто?

В настоящее время, по данным местных СМИ, основным кандидатом от «команды Аксенова» на пост губернатора Севастополя является представитель местного девелоперского бизнеса, владелец компании «Интерстрой», член крымского парламента Евгений Кабанов. В прошлом он был депутатом местного горсовета, который после событий 2014 года был заклеймен словом «бывший».

После избрания депутатом Госсовета Крыма, Кабанов на два с половиной года пропал из медиа-постранства Севастополя. Однако в последние несколько месяцев он регулярно выступает в ранее подконтрольных Меняйло информационных структурах, раздает экспертные комментарии, участвует в политических ток-шоу, обсуждая городские неурядицы.

По мнению Кабанова, основной проблемой Севастополя является отсутствие альтернативного взгляда на решение проблем. В городе есть одно субъективное мнение (имеется ввиду мнение Алексея Чалого и его сторонников – КР), которое находится за скобками критики.

«Наблюдая за жизнью Севастополя, могу сказать, что основная проблема в том, что есть какой-то центр мнений, который не подвергается никакой критики. Эгоцентричное мнение определенной группы лиц, которое принято и положено за основу во все процессы в городе… У нового губернатора есть определенное видение развития региона и если оно не будет соответствовать чьему-то субъективному мнению, у нас опять возникнет конфликт», – заявил Кабанов в эфире телеканала «Первый севастопольский».

«Кабанов для Аксенова будет почти идеальным кандидатом, –считает Владимир Гарначук. – Поддержка ему обеспечена в лице Павла Лебедева (экс-министра обороны Украины, ныне основного девелопера в Севастополе – КР). Они оба являются крупными игроками на строительном рынке города. И, разумеется, когда речь заходит за дележ властного пирога, они никакие не конкуренты, они – коллеги».

Кроме того, некоторые севастопольские эксперты полагают, что в качестве «запасного варианта» Сергей Аксенов рассматривает Олега Казурина – бывшего главу департамента городского хозяйства в правительстве Севастополя, нынче работающего в крымском Совмине.

Позиция Казурина достаточно гибкая, что наглядно демонстрирует дискуссия о судьбе реки Коккозка. Ведь именно под началом Казурина, в бытность его работы в Севастополе, был разработан проект переброски воды в Чернореченское водохранилище, однако на сегодняшний день Казурин числится в рядах самых безжалостных критиков этой инициативы.

Помимо вышеуказанных претендентов на губернаторский пост, косвенно о своем участии в выборах заявил Евгений Дубовик – глава местного отделения «Справедливой России», ранее работавший в команде Меняйло заместителем последнего.

«Дубовик будет выгоден, прежде всего, старым, украинским, элитам, – говорит Крым.Реалии Олег Николаев – глава местного отделения «Партии Роста». – Это оптимальный для них вариант, поскольку он – самый гибкий кандидат. Кандидатом от Аксенова все называют Кабанова. Конечно, нельзя это утверждать наверняка, но, по всей видимости, в Крыму действительно заинтересованы в том, чтобы губернаторский пост занял «их» человек. Но я считаю, что политический процесс должен идти своим чередом, а люди на выборах сами решат, кто возглавит город на ближайшие годы».

О своем участии в выборах Николаев отвечает уклончиво: «Мне так часто задают этот вопрос, что может именно вы, журналисты, меня и уговорите. Если серьезно, то я сейчас занял «наблюдательную позицию». Я наблюдаю за политической ситуацией в городе, смотрю, анализирую и делаю выводы и, когда придет время, приму решение».