Министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ту-154 представил в пресс-центре ТАСС предварительные выводы расследования. Настоящее Время приводит главные пункты выступления членов комиссии.

– Количество версий катастрофы уменьшилось с 15 "наполовину". Точное число версий члены комиссии назвать отказались. Приоритетной среди них нет. Количество версий уменьшилось после анализа бортовых самописцев.

– Следов пожара или взрыва на обломках Ту-154 и телах пассажиров нет.

Взрыва, на борту не было. Но теракт – это не только взрыв. Пока мы эту версию не исключаем

– "После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было. Но теракт – это не только взрыв. Пока мы эту версию не исключаем. Могло быть механическое воздействие".

– Версия теракта не рассматривается как основная.

– "Имела место нештатная работа техники". Соколов отказался уточнять, что конкретно он имел в виду.

– Полет проходил около 70 секунд. Максимальная высота – около 250 метров, скорость – 360 километров в час.

– Летчик успел сообщить диспетчерам о нештатной ситуации. "Ситуация развивалась в течение 10 секунд. Радиообмен был крайне кратким. Все шло достаточно штатно, но анализ фразы командира говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока ни о чем она нам не говорит".

Полеты Ту-154 министерства обороны приостановлены до первоначальных выводов комиссии. О возобновлении полетов должен принимать решение начальник ВКС

– Основные обломки подняты со дна Черного моря. Происходит их выкладка на берегу.

– Полеты Ту-154 министерства обороны приостановлены до первоначальных выводов комиссии. О возобновлении полетов должен принимать решение начальник ВКС. Самолетный парк после расследования будет эксплуатироваться.

– Ансамбль песни и пляски им. Александрова не планировал концерта в Алеппо. Ансамбль летел с одной целью – дать большой полноформатный концерт на авиабазе Хмеймим.

– Сбербанк спишет долги погибшим на борту Ту-154. Министр Соколов сказал, что проведет переговоры и с другими банками.

– Выплаты будут продолжены в ближайшие предновогодние дни. Отделения некоторых банков будут работать и в новогодние праздники.

– Опознано и захоронено только одно тело. Остальные тела будут опознаваться с помощью генетических экспертиз.

– Одиннадцать семей военнослужащих уже получили выплаты в размере 5,8 млн рублей. На борту самолета были 20 военных.

– Окончательные выводы о причинах трагедии после расшифровки параметрических самописцев. На это уйдет не менее 10 дней. Окончательные выводы комиссия сделает через 30 дней.

– Комиссия не ищет виновных.

Самолет Ту-154 Минобороны России пропал с радаров рано утром в воскресенье, 25 декабря, через минуту после взлета из аэропорта в Сочи. Борт следовал в Сирию из Москвы, в Сочи он приземлялся для дозаправки.

По официальным данным, на борту находились 92 человека, в том числе журналисты, участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка и несколько высокопоставленных офицеров Минобороны России.