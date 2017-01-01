Три члена Сената США в эксклюзивном интервью украинской службе Радiо Свобода рассказали, что американский парламент намерен в начале 2017 года принять новые санкции в отношении России. Ограничения могут коснуться как секторов экономики, так и президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения.

"Мы собираемся в следующем году ввести новые санкции, помимо тех, которые существуют сейчас, которые затронут энергетический сектор и банковский сектор, и в которых будут названы не только ФСБ и ГРУ и их руководители, но лично президент Путин и его ближайшее окружение", – сказал сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

Мы можем сделать санкции значительно более жесткими

"Думаю, что единственный способ заставить Россию измениться – заставить российскую экономику при Путине заплатить высокую цену. Можно ожидать, что Конгресс на двухпартийной основе в начале 2017 года введет новые санкции", – добавил он.

Его коллега по Республиканской партии Джон Маккейн назвал действия предполагаемых российских хакеров "атакой на основы демократии".

"Мы можем сделать санкции значительно более жесткими, начиная от ограничений на поездки конкретных лиц, которые участвовали в этих хакерских атаках, до конкретных организаций. В конце концов, это была атака на Соединенные Штаты Америки и атака на основы нашей демократии. Если вы разрушите свободные выборы, то вы разрушите демократию. Мы намереваемся предпринять энергичные меры в Конгрессе для усиления санкций, с тем чтобы наказать нападавших за эту атаку".

"Я уверен, что Конгресс одобрит новые санкции, – сказал Джон Маккейн. – Не знаю, подпишет ли их президент Трамп. Но если две трети из нас проголосуют за, они станут законом".

Джон Маккейн назначил на 5 января слушания по проблеме компьютерной безопасности. Маккейн, возглавляющий сенатский комитет по вооруженным силам, вызвал для дачи показаний директора Национальной разведки Джеймса Клеппера и главу Кибернетического командования США адмирала Майка Роджерса.

Сенатор от демократов Эми Клобушар напомнила, что 17 американских разведывательных ведомств единогласно пришли к выводу, что хакерская атака действительно была. По ее словам, на аналогичные действия киберпреступников жаловались в других странах – в Литве, Эстонии и Украине.

"Эти же технологии могут быть использованы во время выборов во Франции или в Германии. Я думаю, что эти санкции – важный первый шаг. Если мы этого не сделаем, это может случиться где угодно", – пояснила сенатор.

Маккейн, Грэм и Клобушар отметили, что в Конгрессе существует серьезная поддержка предложения о поставках Украине смертоносного оборонительного оружия для отражения нападений со стороны сепаратистов на востоке страны. Сенаторы возложили на Москву ответственность за несоблюдение Минских соглашений, призванных положить конец конфликту, который унес уже 9750 жизней. "Как можно провести свободные и честные выборы, если на востоке Украины находятся 700 российских танков?" – заметил Линдси Грэм.

29 декабря Вашингтон объявил о новых санкциях против России, в том числе о высылке 35 дипломатов. Несмотря на предложение МИД России выслать 35 американских дипломатов, Владимир Путин заявил, что на этот раз не сделает немедленный ответный шаг, как это принято в дипломатической практике. "Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Д. Трампа. Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", – говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Дональд Трамп назвал "отличным ходом" это решение и написал в "Твиттере", что всегда считал Путина "очень умным человеком".

Однако Джон Маккейн заявил, что Соединенные Штаты не пойдут на сделку с президентом России. Маккейн подчеркнул, что любая сделка с Путиным вредит принципам свободы и демократии. Он также отметил, что предложенная Трампом кандидатура топ-менеджера компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США вызывает у него обеспокоенность.

"Новоизбранный президент Дональд Трамп выиграл выборы, и он должен иметь возможность сформировать свою команду. Но я серьезно обеспокоен кандидатурой господина Тиллерсона и в значительной степени основанием для этого беспокойства являются его отношения с Россией в прошлом, его отношения с Владимиром Путиным. Только сегодня мы встретились с семьями тех, кого убили его (Путина) люди или держат в заключении. Мы проверим Тиллерсона и заслушаем его, он встретится со мной и другими, тогда мы и определимся. Но у меня серьезная обеспокоенность в связи с его прошлым, и нам предстоит принять решение", – сказал Джон Маккейн.

Сенаторы побывали в странах Балтии, после чего отправились в Украину. Президент Петр Порошенко 30 декабря вручил государственные награды Джону Маккейну и Линдси Грэму.

На встрече в Киеве президент наградил сенатора Маккейна орденом Свободы, сенатора Грэма – орденом Ярослава Мудрого за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и США. Глава государства подчеркнул важность поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. По его словам, это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство чувствуют надежную поддержку и помощь американского народа. Это очень важно в очень тяжелые дни для моей 45-миллионной страны", – сказал Порошенко.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.