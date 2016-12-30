Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Соответствующее обращение от лица президента США Барака Обамы распространила пресс-служба Белого дома. Кроме того, Министерство финансов страны ввело и другие санкции против частных лиц и организаций из России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.​

Согласно заявлению, меры предприняты после многочисленных частных и публичных предупреждений в адрес российского правительства и необходимы как ответ на российские попытки "нанести ущерб интересам США в нарушение признанных международных норм поведения".

"Все американцы должны быть обеспокоены действиями России. В октябре моя администрация представила нашу оценку действий, предпринятых Россией с целью вмешательства в американский избирательный процесс. Кража данных и их обнародование могло проводиться только по указанию высшего эшелона российской власти. Более того, наши дипломаты в Москве в течение последнего года стали объектом беспрецедентного давления со стороны служб безопасности и полиции. Подобные акции возымеют последствия", – говорится в заявлении.

Согласно распоряжению президента, два российских дачных комплекса в Мэриленде и Нью-Йорке на Лонг-Айленде, используемых дипломатическими представителями России, будут закрыты. Власти США заявили, что они используются в разведывательных целях.

Граждане России будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. Кроме того, Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.​

Ограничительные меры коснутся Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны России. Объектами санкций стали компании ЦОР Security, "Специальный технологический центр", а также автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики". В Вашингтоне подозревают эти компании в финансировании кибератак.

В список персональных санкций вошли начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Сергей Гизунов и Игорь Костюков, а также хакеры Алексей Белан и Евгений Богачев.

Президент США Барак Обама пообещал в ближайшие дни представить Конгрессу доклад о российском вмешательстве в выборный процесс с помощью кибератак.

В четверг Федеральное бюро расследований опубликовало отчет, в котором подробно описываются технические методы, используемые российскими разведслужбами для ведения хакерских операций против правительственных и частных компьютерных систем в Соединенных Штатах.

Новые санкции, введенные президентом США Бараком Обамой против российских разведслужб, их руководителей и сотрудников, а также нескольких фирм, причастных к кибератакам на американские компьютерные сети, поставят администрацию следующего президента США Дональда Трампа перед серьезной дилеммой, когда дело дойдет до формирования стратегии отношений с Россией. Задаст ли российское вмешательство в американский избирательный процесс и ответ на него, предложенный администрацией Обамы, параметры американо-российских отношений в ближайшем будущем? Этим вопросом задаются многие американские комментаторы.

Эти "запоздалые" шаги являются уместным завершением "восьмилетней провальной политики администрации Обамы в отношении России"

Газета The Wall Street Journal называет "впечатляющим" ответ администрации Барака Обамы на то, что американские разведслужбы называют масштабными российскими кибероперациями с целью оказать влияние на исход президентских выборов в США. Высылка из страны 35 сотрудников российских дипломатических миссий, санкции против ФСБ, ГРУ и их руководителей, запрет на пользование российскими дипломатами дачных комплексов в Мэриленде и на Лонг-Айленде, из которых велись разведывательные операции, санкции против нескольких фирм, имевших отношение к хакерским операциям, – все это было представлено Белым домом как часть ответных мер на беспрецедентное вмешательство Кремля в американский избирательный процесс и притеснения американских дипломатов.

Решительные меры Белого дома, которые почти наверняка спровоцируют не менее масштабный контрудар Кремля, были встречены публичным единодушным одобрением влиятельных американских законодателей, не преминувших упрекнуть Барака Обаму в том, что они предприняты слишком поздно. По словам спикера Палаты представителей Пола Райана эти "запоздалые" шаги являются уместным завершением "восьмилетней провальной политики администрации Обамы в отношении России". Союзник Обамы, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал действия Белого дома адекватным "отпором" Кремлю и призвал дать более сильный отпор. Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл назвал новые санкции хорошим, но "запоздалым" начальным шагом, призвав Конгресс сделать следующий шаг. В пользу усиления давления на Кремль громко высказались еще несколько законодателей.

В интересах нашей страны и народа я встречусь на следующей неделе с руководством разведсообщества

Реакция Дональда Трампа, человека, от которого зависит и будущее американских санкций, и стратегия США в отношении России, была гораздо менее отчетливой. "Пришло время для нашей страны перейти к более крупным и лучшим вещам, – объявил Трамп вскоре после известия о новых санкциях, – тем не менее, в интересах нашей страны и народа я встречусь на следующей неделе с руководством разведсообщества, чтобы получить последнюю информацию об этой ситуации". Газета The Washington Post воспринимает эти слова избранного президента как свидетельство его несогласия с выводами американской разведки. При этом газета The Wall Street Journal видит между строками заявления Трампа признаки готовности согласиться с выводами американской разведки.

Американские эксперты в интервью Радио Свобода называют эти санкции уместным ответом на беспрецедентное вмешательство России в американский избирательный процесс. Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер особо отмечает санкции против российских разведслужб:

Люди из окружения Барака Обамы говорят о кибероперациях и о действиях против определенных лиц, причастных к кибератакам в США

– ФСБ и ГРУ числятся среди тех, кто подвергнут санкциям, это означает, что их сотрудники не смогут появляться в Соединенных Штатах. Объявлены персонами нон грата 35 сотрудников российских спецслужб, закрываются два комплекса, где отдыхали российские дипломаты, поскольку оттуда велась разведывательная деятельность. Это очень серьезные шаги, на которые наверняка последует ответ со стороны России, что, конечно же, учитывала администрация Обамы. Не надо забывать, что помимо публично объявленных санкций будут предприняты неафишируемые шаги. Люди из окружения Барака Обамы говорят о кибероперациях и о действиях против определенных лиц, причастных к кибератакам в США.

– Как вы считаете, принимала ли администрация Обамы во внимание то, что эти шаги почти наверняка обрекают США и Россию на крайне плохие отношения, если только Дональд Трамп не отменит своей властью этот последний президентский указ Барака Обамы?

Даже если администрация Дональда Трампа захочет отменить какие-то санкции, то это будет сделать нелегко

– Давайте внесем ясность. Двусторонним отношениям был нанесен жестокий удар в результате гигантского, беспрецедентного вмешательства России в американские президентские выборы. Эти отношения и без того сильно пострадали после российского вторжения в Украину и незаконной аннексии Крыма. Но попытки Москвы оказать влияние на ход предвыборной кампании не могли остаться без особого ответа. Это должно было произойти, и это произошло. Я считаю, что такие действия нельзя было оставлять безнаказанными.

Мало того, я предполагаю, что даже если администрация Дональда Трампа захочет отменить какие-то санкции, то это будет сделать нелегко, потому что Конгресс, скорее всего, потребует сохранить эти штрафные меры в силе. Можно предположить, что в результате расследования российских кибератак комиссиями Конгресса появятся новые данные, которые затруднят любые попытки смягчения санкций, и законодатели узаконят новые санкции, – говорит Дэвид Кремер.

Уильям Померанц, заместитель директор Кеннановского института в Вильсоновском центре в Вашингтоне, считает, что эти санкции знаменуют низшую точку в американо-российских отношениях последних десятилетий:

Сейчас очень важно, какие дополнительные улики обнародует Белый дом в качестве доказательства

– Администрация Обамы, вводя санкции, решила публично представить свою стратегию ответа на российские кибератаки перед тем, как она покинет Белый дом. Она хочет назвать людей, которые несут ответственность за эти операции. Сейчас очень важно, какие дополнительные улики обнародует Белый дом в качестве доказательства нелегального российского вмешательства в избирательный процесс в ближайшие три недели. Понятно, что действия, предпринятые администрацией Обамы, могут быть перечеркнуты администрацией Дональда Трампа.

Но при этом, вводя санкции, Барак Обама отчасти загоняет администрацию Трампа в угол. Администрация Трампа дает понять, что она может отменить экономические санкции, введенные после аннексии Крыма и вмешательства России в дела Украины, потому что они не эффективны. Но новые санкции, введенные Обамой, заметно отличаются от предыдущих. И отказ от них будет означать непризнание Дональдом Трампом результата работы американских разведывательных служб. Именно это представляет большую проблему, это означает раскол между президентом Трампом и американскими службами безопасности.

– Возьметесь ли вы сделать прогноз, какую стратегию выберет следующий президент США или об этом невозможно судить?

Такие попытки, скорее всего, приведут к расколу в рядах Республиканской партии

– Понятно, что американо-российские отношения сейчас находятся на низшей точке. Вопрос сейчас заключается в следующем: сделает ли что-то следующий президент США Дональд Трамп для того, чтобы изменить ситуацию. И если он сделает что-то, какова будет реакция Конгресса США. Попытается ли Конгресс, в котором большинство принадлежит республиканцам, скептично настроенным по отношению к России, заблокировать попытки Трампа изменить что-то в существующем режиме санкций? Это очень трудный для ответа вопрос, потому что такие попытки, скорее всего, приведут к расколу в рядах Республиканской партии. И захотят ли республиканцы довести дело до раскола в самом начале деятельности новой республиканской администрации, совершенно непонятно, – говорит Уильям Померанц.

Российский МИД назвал санкции контрпродуктивными и заявил, что они нанесут вред двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона. Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке" написала, что "сегодня Америка, американский народ были унижены собственным Президентом". Она также назвала людей, "обитавших 8 лет в Белом доме", группой "внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких":

В своем Твиттере действия США утром в пятницу прокомментировал и председатель правительства России Дмитрий Медведев:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал последние санкционные решения США "проявлением агрессии", они означают снижение отношений двух стран на более низкий уровень. "Более того, вызывает глубочайшее недоумение тот факт, что вот такие действия, такого разрушительного, деструктивного характера при двусторонних отношениях, предпринимает администрация, которой уже вот-вот уходить. Это, безусловно, выглядит, как абсолютно непредсказуемое проявление агрессии". Дмитрий Песков также отметил, что Россия не склонна "преувеличивать эффективность этих санкций, так же как и санкций, которые озвучивались ранее". При этом, по его словам, президент Владимир Путин, принимая решение об ответных санкциях в отношении США, вероятно, учтет, что администрации Барака Обамы осталось работать три недели.

Тем не менее, сообщается, что российские власти в ответ на санкции уже закрывают англо-американскую школу в Москве, где обучаются дети дипломатов из США, Канады и Великобритании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник. CNN также сообщает о закрытии ведомственного дома отдыха для сотрудников американской дипломатической миссии в Серебряном Бору.

Официального подтверждения этой информации от российской стороны нет.

Во время предвыборной кампании в штабе Демократической партии неоднократно заявляли, что ее серверы были взломаны российскими хакерами в интересах Кремля. 15 декабря телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил о "личном вмешательстве" Путина в выборы в США. В России эти обвинения назвали необоснованными.