Шпион, выйди вон!

Прошлая неделя ознаменовалась «новогодним подарком» уходящей администрации Белого дома Москве – для кого-то желанным, а для кого-то неожиданным. Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов. Соответствующее обращение от лица президента США Барака Обамы распространила пресс-служба Белого дома. Кроме того, Министерство финансов страны ввело и другие санкции против частных лиц и организаций из России из-за хакерских атак, направленных на вмешательство в выборы американского президента.

Согласно заявлению, меры предприняты после многочисленных частных и публичных предупреждений в адрес российского правительства и необходимы как ответ на российские попытки «нанести ущерб интересам США в нарушение признанных международных норм поведения». В итоге помимо высылки дипломатов власти США закрыли загородные резиденции российских дипмиссий в Нью-Йорке и Мэриленде, называемые неформально «дачами». По информации американских СМИ, «дачи» находятся в Сентревилле, штат Мэриленд, и в Глен Коуве, Нью-Йорк. Как утверждают американцы, резиденции были куплены еще в 1972 году, и использовались преимущественно в разведцелях.

В прошлый раз подобные меры такого масштаба применялись только в 1986 году, когда госдепартамент США объявил о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек. Еще пять советских дипломатов были объявлены персонами нон грата. По данным американских СМИ, высылка дипломатов стала результатом операции ФБР, направленной на «сокращение угрозы информационных утечек в СССР». До конца 1986 года из США были высланы еще 25 советских дипломатов, аккредитованных в Нью-Йорке, Вашингтоне и Сан-Франциско. Сотрудники советских дипмиссий были выдворены в ответ на высылку 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже.

Предпосылкой конфликта стало так называемое «дело Данилова-Захарова», а точнее, задержание в Москве американского журналиста Николоса Данилова. Впоследствии Данилова обменяли на арестованного в США советского сотрудника Секретариата ООН в Нью-Йорке Геннадия Захарова, обвиненного в нарушении американских законов и шпионаже, после чего последовали взаимные высылки дипломатов.

Нынешние меры можно назвать беспрецедентными со времен окончания Холодной войны

В декабре 2013 года из США были высланы 49 человек – российские дипломаты и их родственники, которых власти США обвинили в мошенничестве с медицинскими страховками. Шпионской подоплеки, по крайней мере, официально, в этом деле не было. Интересно, что после шпионского скандала 2010 года, в результате которого в США арестовали 10 российских разведчиков-нелегалов, Соединенные Штаты не стали выдворять российских дипломатов из страны. Таким образом, нынешние меры можно назвать беспрецедентными со времен окончания Холодной войны. Такого мнения придерживается и украинский военный аналитик, эксперт украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Михаил Самусь.

«Случай с высылкой 35 российских дипломатов из США дает достаточно пищи для размышлений. Этот шаг Администрации Обамы иллюстрирует общий фон, который сложился в отношениях между Вашингтоном и Москвой накануне смены хозяина Белого дома. Наконец-то Барак Обама решил показать свою жесткость и, как кажется, расквитаться за годы явно мягкого отношения к брутальным выходкам Путина. Ему это явно удалось – последний «дипломатическо-шпионский» скандал такого масштаба имел место в кульминацию Холодной войны – в 1986 году, когда США выслали из страны сразу 80 советских дипломатов. Тогда вражда между СССР и Соединенными Штатами достигла апогея. Сейчас мы наблюдаем схожую ситуацию. Отсутствие стратегии США в отношении России привело к развязыванию рук путинскому режиму, агрессии в Украине, массовому кровопролитию в Сирии. И только сейчас Обама решил отреагировать», – подчеркивает Михаил Самусь в интервью Крым.Реалии.

При этом украинский эксперт уверен: высланные дипломаты в самом деле являлись шпионами, и потому их экстрадицию не стоит рассматривать исключительно в русле «политической мести».

Количество дипломатов-разведчиков в российских дипломатических представительствах в странах Запада часто доходит до 40-50%

«Совершенно очевидно, что все высланные российские дипломаты имеют отношение к спецслужбам. Это традиционный подход Кремля – дипломатические представительства являются эффективным прикрытием для сотрудников Службы внешней разведки РФ и Главного разведывательного управления Генштаба вооруженных сил России. Количество дипломатов-разведчиков в российских дипломатических представительствах в странах Запада часто доходит до 40-50%. Как правило, контрразведки США и стран Европы довольно точно знают, кто из российских дипломатов занимается шпионской деятельностью. А вот такие массовые акции, когда дипломатов высылают десятками, случаются крайне редко и означают, в первую очередь, открытое обострение отношений между странами», – констатирует он.

При этом Михаил Самусь признается: у него существуют серьезные сомнения по поводу эффективности данного шага.

Главное, чтобы новый президент США не забывал, что Путин происходит из той же когорты «дипломатов-шпионов»

«На самом деле, этот акт вновь показал слабость Обамы в построении стратегии в отношении России. Путин уже смог обыграть эту ситуацию, и вместо ответных демаршей с высылкой американских дипломатов он пригласил их с детьми на новогоднюю елку в Кремль. Таким образом, он демонстративно проигнорировал Обаму и послал сигнал Трампу: я готов на компромиссы и серьезный разговор. В результате мы получили еще большую напряженность в процессе смены власти в США, а Путин получил козырь перед новым периодом отношений с новым американским президентом. В то же время, безусловно, этот скандал еще больше повышает ставки для новой администрации США. А значит впереди нас ждет интересная развязка – как же себя поведет Трамп? Сможет ли он сформировать внятную парадигму отношений с Москвой, или будет пытаться интуитивно нащупать модель коммуникации с Путиным? Главное, чтобы новый президент США не забывал, что Путин происходит из той же когорты «дипломатов-шпионов», – предупреждает украинский эксперт.

Схожей позиции придерживается и американский комментатор, писатель, бывший дипломат и аналитик разведки Джеймс Бруно.

Вполне возможно, что Трамп будет стремиться обратить действия Обамы вспять

«И мы, и Москва сейчас вовлечены в эскалацию напряженности, напоминающую о временах Холодной войны, в том числе и массовое изгнание дипломатов. Однако этот случай экстраординарен тем, Путин отказался от возмездия в виде экстрадиции равного количества американских дипломатов из России. Российский президент заявил, что воздерживается от такого рода действий с надеждой, что он и вновь избранный президент Трамп смогут установить отношения, нивелирующие жесткие меры против России, введенные Белым домом Барака Обамы. Вопрос, на мой взгляд, заключается в том, какие кулуарные переговоры могут возникнуть между Москвой и лагерем Трампа, особенно учитывая странно пророссийскую позицию избранного президента США. Вполне возможно, что Трамп будет стремиться обратить действия Обамы вспять. Словом, то, что произойдет после инаугурации 20 января, будет очень показательно», – заключил он.

Почетный консул Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерий Голобородько особого сочувствия к высланным российским коллегам не испытывает. По его словам, в практике работы официальных лиц США немыслимо выдворение из страны, да еще в течение 72 часов человека, который не нарушает американских законов.

Американские власти и так довольно долго смотрели сквозь пальцы на шпионскую деятельность россиян

«Я регулярно провожу дипломатические встречи с политиками, представителями крупных промышленных компаний, конгрессменами и так далее – и ни разу не встречал никаких препятствий своей работе со стороны американских спецслужб просто потому, что никогда не преследовал иных целей, кроме тех, о которых заявлял открыто. Мне кажется, американские власти и так довольно долго смотрели сквозь пальцы на шпионскую деятельность россиян. Однако последние выходки российского правительства уже не оставили возможности закрывать на это глаза», – отметил он.

Украинский консул уверен: вмешательство в избирательную систему США невозможно было бы без санкции высшего руководство России, а сам размах шпионской деятельности Москвы порождает массу довольно тревожных вопросов.

«Теперь мы не можем быть уверены, насколько объективно проходят выборы в других странах. К тому же взломать можно не только партийную или избирательную систему. Сейчас с помощью хакерских атак можно вмешаться даже в работу атомных станций, что вызывает беспокойство относительно мировой безопасности. Каждая новая администрация Белого дома начинает с того, что пытается договориться с Москвой, но практика показывает – с теми, кто сегодня находится в Кремле, договориться невозможно», – резюмирует Валерий Голобородько.