Последняя неделя уходящего года стала отражением всего 2016-го в миниатюре. Тут вам и бюджет как символ крымского «законодательства», и уже традиционная кадровая чехарда в «команде победителей», и репрессии, и газ, и мост, и, конечно же, ваша любимая редакция. О важнейших новостях полуострова за последние семь дней – читайте в традиционном еженедельном обзоре Крым.Реалии.

1 место. В Крыму утвержден бюджет на 2017 год. Всего полуостров планирует освоить 131,7 млрд рублей, из которых 33,7 млрд – заработать самому, а 98 млрд – получить из федеральной казны. С точки зрения рублевой массы это самый крупный бюджет за последние три года, но если учитывать курс доллара, то речь идет всего лишь о возвращении к показателям 2014 года. Подробнее я займусь этой темой после Нового Года, ждите.

2 место. Кадры решают все. На этой неделе было произведено больше перестановок во власти, чем за последние несколько месяцев. Итак, назначены:

– «замминистра» курортов и туризма Анна Нерозина;

– «прокурор» Крыма Олег Камшилов;

– «министр» экономического развития Андрей Мельников.

Ушли в отставку «вице-премьер» Крыма Олег Казурин и «главный архитектор» Крыма Александр Кузнецов. Отстранены от занимаемых должностей «глава администрации» Бахчисарайского района Виктор Князев и «глава администрации» Алушты Игорь Сотов. Один Аксенов ни в чем не виноват.

3 место. Россия не была бы собой, если бы и на этой неделе не отметилась репрессиями против крымчан. Заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова включили в федеральный перечень террористов и экстремистов. То, что решения суда по его делу до сих пор нет, естественно, никого не смутило.

4 место. Но есть на этом фронте и хорошие новости. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская 26 декабря встретилась в СИЗО Симферополя с заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтемом Чийгозом. Украинский омбудсмен просила о встрече с 42 крымскими политзаключенными, но удалось согласовать лишь визит к троим. Будем надеяться, что такие встречи хотя бы немного приблизят день освобождения крымских узников совести.

5 место. Громкий «пшик» в прямом и переносном смысле. Президент России Владимир Путин официально и помпезно дал старт подаче газа в Крым из соседней России после присоединения газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Однако, как выяснилось спустя несколько дней, газ в Крым так и не пошел. Оказывается, подрядчики в ходе строительства допустили множество нарушений, так что вместо прокачки «голубого топлива» они занимаются ремонтными работами. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.

6 место. Неделя в Крыму не неделя без новостей о Керченском мосте. Конкурс на строительство железнодорожных подходов к мосту признан несостоявшимся. Власти бодро рапортуют: «мол, обычное дело», – но мы-то знаем, что потенциальные подрядчики просто боятся западных санкций. Как в этих условиях Кремль собирается достроить мост к 2018 году – кто знает?

7 место. Ну и что за предновогодняя неделя без Крым.Реалии? Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 27 декабря выдал лицензии четырем радиостанциям, которые смогут вещать на Крым с новой вышки на Чонгаре. Среди счастливчиков – «Радио крымских громад», партнер нашей редакции. Так что в будущем году ваше самое крымское в мире радио появится в FM-диапазоне на частоте 105.9 и будет в эфире круглые сутки. Оставайтесь с нами, услышимся!

Ну и как обычно напоследок – новость вне категорий. В Херсоне по Николаевской трассе украинские активисты разместили новый антироссийский билборд. На этот раз персонажей с российской символикой отсылают «за поребрик», а сам борд выполнен в «олдскульной» стилистке игры Pac-Man. Сполохи негодования у отдельных категорий граждан освещают Крым не хуже недостроенных электростанций.

А так – всем счастливого нового года и хорошего настроения!