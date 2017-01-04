В украинском Министерстве по вопросам оккупированных территорий надеются на освобождение Донбасса уже в этом году, или максимум ‒ до середины 2018-го. Такой оптимистичный прогноз обнародовал заместитель министра Георгий Тука. Он увидел такие предпосылки, проанализировав поведение России в отношении оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что если такое и произойдет, то не военным, а дипломатическим путем. Он замечает, что достигать договоренностей с Россией стоит, но необходимо всегда учитывать, что договоры с этой страной мало чего стоят. Между тем новогодние дни на линии разграничения на Донбассе прошли под десятками минометных обстрелов.

Пока большие и маленькие города Украины гудели в новогоднюю ночь от салютов и фейерверков, линию фронта на востоке страны засыпали минометные обстрелы. 31 декабря и 1 января боевики обстреляли позиции украинских военных более 80 раз. По сообщению пресс-центра АТО, трое украинских военных получили ранения.

«На фронте также салют» ‒ так в новогоднюю ночь прокомментировал фейерверки в украинской столице волонтер и ветеран боевых действий на Донбассе Мирослав Гай.

В группировке «ДНР», признанной в Украине террористической, заявляют, что в первые минуты нового года украинская армия начала обстрел, в результате которого под огонь попали три населенных пункта, подконтрольные этой группировке. В то же время, ресурсы группировки «ЛНР» сообщают о пяти обстрелах со стороны ВСУ на 31 декабря.

В этом году мы можем вернуть контроль над Донбассом ‒ Тука

В пресс-центре АТО с новогодним приветствием решили обратиться к тем, кто находится на оккупированных территориях и настроен проукраински. Пообещали им возвращение в украинскую среду и защиту.

«Это будет гораздо быстрее, если вы будете себя беречь. Не выдавайте врагу свои мысли, потому что вы нам нужны больше, чем можете себе представить. Быть патриотами там, где находитесь вы, гораздо труднее, чем в Харькове, Львове или Киеве. Просто будьте и верьте, что не за горами то время, когда на «Донбасс-Арене» или в Симферополе перед игрой наших команд снова будет звучать гимн Украины», ‒ зачитал приветствие Леонид Матюхин, представитель АТО.

Оптимистический сценарий относительно оккупированного Донбасса озвучил и Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. По его прогнозам, вернуть оккупированные территории Украина сможет в новом году или максимум до середины 2018 года, правда, при условии поддержки Европы и США. Тука уверяет, что есть множество фактов, свидетельствующих о том, что Россия готова «сдать» Донбасс. Аргументирует свою позицию он тем, что российские СМИ сменили риторику и все чаще затрагивается тема неблагоприятной экономической ситуации в России. Еще одним доводом Тука называет смену деятельности российских оккупантов в Крыму и на Донбассе, где наблюдается «полное мародерство, уничтожение и вырезание» предприятий.

После возвращения оккупированных территорий, отмечает Тука, крупнейшими вызовами для Украины станет не только восстановление территорий, но и налаживание диалога с местным населением. По его мнению, большинство промышленных предприятий и шахт восстановить не удастся. А из-за нежелания переселенцев возвращаться домой, к процессу восстановления разрушенной инфраструктуры следует привлекать волонтеров при государственной поддержке.

«Огромное количество людей в самом расцвете сил (от 30 до 50 лет) покинули Донецкую и Луганскую области и неконтролируемые территории. Подавляющее большинство из них уже назад не вернется. Таким образом после освобождения мы получаем депрессивную территорию с огромным уровнем пожилых людей, которые требуют дополнительного финансирования с точки зрения пенсионного и медицинского обеспечения. Еще одна проблема ‒ большинство людей, проживающих на этой территории, являются работниками крупных предприятий, они всю свою сознательную жизнь привыкли работать как наемные работники. У людей отсутствуют желание, опыт и стремление к самостоятельному решению собственных проблем, к бизнесу, предпринимательству и тому подобное. Это общегосударственные проблемы, которые решать надо будет всем государством, а не только региональными программами», ‒ отмечает Тука.

Романенко: военным путем Донбасс не вернем, политическим ‒ возможно

Военным путем освободить оккупированные территории в ближайшее время Украине не удастся, считает бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Это возможно только через дипломатию и политические договоренности. Кремль рассчитывает на ослабление давления на Россию из Европы и США с приходом новых руководителей к власти в ведущих государствах, отмечает Романенко. Расширения российской военной агрессии в Украине не стоит ожидать, ведь это экономически затратно и окончательно подорвет имидж России, считает военный эксперт.

Более вероятно политическое давление со стороны России, отмечает Романенко. Это видно, по мнению эксперта, и по пророссийским заявлениям олигарха Виктора Пинчука, которую он сделал в американском издании The Wall Street Journal. Его статья называется «Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией», в которой предлагается смириться с оккупацией Крыма, отказаться от контроля над Донбассом до проведения выборов, отказаться от вступления в ЕС и НАТО и согласиться на ослабление санкций против России.

Игорь Романенко убежден, что Украина не пойдет на такие уступки, которые предлагает олигарх Виктор Пинчук.

А где компромисс? Компромисс должен быть в случае, когда уступает каждая сторона

«А где компромисс? Компромисс должен быть в случае, когда уступает каждая сторона. Чем должна уступать Украине ‒ они сформулировали практически все, что Путин хотел. А чем уступает Россия? Этого нет. Если это будет появляться, ради каких-то дел с Россией, можно подписывать все, что угодно, они нас этому научили. А завтра с этой бумагой можно сходить в туалет, если подписано Россией», ‒ заявляет Игорь Романенко.

За прошлый год украинские военные не сдали ни одного метра земли в «серой зоне», они захватывали высоты и территории, которые закреплены минскими соглашениями за украинской стороной, отметил экс-заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.