Крымский бюджет, принятый в последние дни 2016 года, стал своего рода подарком для подконтрольных России властей. Несмотря на дефицит, с которым в очередной раз сверстан главный финансовый документ полуострова, расходы на обеспечение местных чиновников растут из года в год. По подсчетам Крым.Реалии, ежегодно подконтрольный России крымский парламент становится дороже для российских и крымских налогоплательщиков в среднем на 10 миллионов рублей, а правительство Аксенова – на сотни миллионов.

В условиях жизни на российских дотациях и с дефицитным бюджетом подконтрольные Кремлю власти Крыма увеличивают сметы расходов на обеспечение собственной деятельности. Об этом свидетельствуют данные бюджетов последних трех лет, выделяемых на обеспечение деятельности подконтрольных России парламента и правительства Крыма.

Мы проанализировали их, взяв за основу только финансовые графы, которые касаются выплат зарплат сотрудникам этих ведомств и планируемых ими мероприятий (функционирование органов власти, расходы на награждения и прочее).

Мы не учитывали расходы профильных министерств и госкомитетов, поскольку на эти цели предусмотрены отдельные статьи бюджета. Для наших подсчетов мы взяли только суммы, которые выделяются из года в год управлению делами подконтрольного России парламента Крыма и аппарату Совмина.

Парламент: 1 миллион на награды, 46 – на закупки

Согласно утвержденному бюджету Крыма, финансирование управления делами подконтрольного России парламента в 2017 году составит почти 200 миллионов рублей. Половина из этих средств предназначена для обеспечения деятельности управления. Остальные средства распределены по различным статьям расходов.

Например, 46 миллионов рублей предназначены в этом году на закупку товаров и услуг для управделами и подведомственных ему учреждений. Еще 40 миллионов планируется потратить на обеспечение деятельности этих учреждений.

Также 1 миллион здесь ожидают потратить на изготовление и вручение парламентских наград в рамках «непрограммного мероприятия в области культуры».

Следует отметить, что в нынешнем году расходы управделами крымского парламента увеличились по сравнению с 2016 на 6 миллионов рублей. В прошлом году его бюджет составлял 182 миллиона рублей.

А если сравнить эту сумму с бюджетом трехлетней давности, то разница составляет 25 миллионов рублей. В 2015 году на нужды управделами крымского парламента были предусмотрены 163 миллиона рублей.

Правительство: 4 миллиона на Аксенова, 12 – на депутатов

​

Деятельность подконтрольного России правительства Крыма в этом году обойдется в 767 миллионов рублей. Из них 4 миллиона рублей предусмотрены для обеспечения деятельности подконтрольного России премьера Крыма Сергея Аксенова.

Еще в 21 миллион рублей обойдется содержание его заместителей. 2 миллиона запланированы на нужды крымских членов Совета Федерации России и их помощников.

На обеспечение деятельности депутатов российской Госдумы от Крыма и их помощников в избирательных округах полуострова запланированы еще 12,3 миллиона рублей.

22,1 миллиона рублей в этом году потратят на обеспечение деятельности Центра оперативного реагирования при крымском правительстве.

Обеспечение мероприятий, связанных с награждением знаками отличия подконтрольного России правительства Крыма и его главы обойдется в 2,3 миллиона рублей.

Расходы на обеспечение деятельности чиновников крымского правительства тоже ежегодно растут, но в отличие от парламентских эти суммы более существенны. Нынешний бюджет, выделенный аппарату подконтрольного России правительства, превышает прошлогодний на 132 миллиона рублей. А по сравнению с 2015-м, он вырос на 352 миллиона рублей.

Самое масштабное увеличение расходов крымского Совмина произошло в прошлом году. Смета была увеличена на 220 миллионов по сравнению с 2015 годом.

«Места в аппарате создаются для любовниц, родственников, знакомых»

По словам бывшего помощника первого вице-премьера подконтрольного России правительства Крыма Владимира Гарначука, одна из причин ежегодного увеличения бюджетов на содержание крымского правительства и парламента может быть связана с необходимостью индексации зарплат госслужащих.

Есть ежегодная индексация, которая проводится по зарплатам госслужащих, тарифные сетки, из которых сводится план по расходам на чиновников

«Есть ежегодная индексация, которая проводится по зарплатам госслужащих. Есть тарифные сетки, из которых сводится план по бюджетным расходам на чиновников. По каждой должности есть свои параметры. Кроме оклада это стимулирующие выплаты, доплаты за особые условия труда, выслугу лет и так далее. На основании этого возникает общая сумма. Это связано с жесткой системой, на нее никто не может повлиять: ни Аксенов, ни министры», – отметил он в комментарии Крым.Реалии.

​

Кроме того, по словам Гарначука, в Совмине существует практика, когда во время составления бюджета руководители ведомств пытаются «забронировать» дополнительные вакансии для персонала на будущий год: «Это такая игра в то, кому надо больше создать рабочих мест в ведомствах. Если кому-то не хватает кадров, потом начинается «выбивание» мест и вакансий, которые надо открыть, для того, чтобы заполнить их на следующий год людьми. И там как раз и начинается шахер-махер. У кого больше полномочий и кто ближе к вождю, тот получает больше квот на увеличение штата персонала. И тогда мы видим большие суммы в бюджете».

В аппаратах рабочие места создают для любовниц, родственников, знакомых. Это сплошь и рядом было в Крыму ранее и осталось сейчас

В целом Владимир Гарначук не считает обоснованными бюджеты управделами парламента и аппарата Совмина.

«Выделенные суммы – это очень много. Очевидно, что бюджет у Совмина больше, потому что он требует для себя больших затрат в виду своих функций. Но в целом коэффициент полезного действия у органов власти в Крыму очень низкий. Поэтому я считаю, что нужно сокращать количество людей и увеличивать зарплату реальным специалистам. Потому что сейчас в аппаратах рабочие места создают для любовниц, родственников, знакомых. Это сплошь и рядом было в Крыму ранее и осталось сейчас. На мой взгляд, таких людей очень много», – говорит он.

Разнузданность и разгул, которые Москва позволяет Аксенову. В то время, когда у крымчан пенсии и зарплаты низкие и не вовремя выплачиваются, Аксенов меры не знает

Бывший глава крымского парламента Леонид Грач называет расходы на обеспечение работы чиновников разнузданностью. «Это разнузданность и разгул, которые Москва позволяет Аксенову. В то время, когда у крымчан пенсии и зарплаты низкие и не вовремя выплачиваются, Аксенов меры не знает. У него скоро будет больше заместителей, чем министров и замминистров. Позволять то, что они себе позволяют – это уму не постижимо. Мы когда работали в лучшие годы для Крыма, в 1992-1998 годах, в правительстве тогда было четыре заместителя и наполовину меньше министерств, чем теперь. И доверия тогда к власти было больше. А сейчас собрался общак, который пытается себе хотя бы на мелкие расходы наскрести. Потому что для них зарплаты – это мелкие расходы, а большие связаны с коррупцией. От этого она и процветает», – уверен он.

По мнению Леонида Грача, крымским чиновникам следует подумать об оптимизации бюджетных затрат и пересмотреть штат государственных ведомств как по количественному, так и по качественному составу.