В России проживают чуть больше полумиллиона марийцев. Традиции мари всегда шли из леса, и эту народность часто называют «последними язычниками» Европы. Марийцы верят в силы природы и проводят обряды в так называемых священных рощах. Фотограф Сергей Потеряев встретился с марийскими девушками и узнал, что они думают о своей принадлежности к народности, связи с природой, и как они сохраняют культурное наследие.