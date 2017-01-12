Назначенным Москвой властям Крыма не везет с кадрами. Еще совсем недавно крымская интернет-общественность громко возмущалась назначением бывшей секретарши на пост министра спорта в правительстве республики. Новый год ознаменовался новым скандалом. Начальник Службы автодорог Крыма оказался бывшим танцором.

Эта история началась с серии фотографий, сделанных в дорогостоящем крымском отеле «Мрия», которую опубликовала в соцсети Instagram девушка главного дорожника республики Игоря Кравченко. Ее пост заметил пророссийски настроенный крымский общественник Александр Талипов.

Ксения Литовкина

Ну, про этику госслужащего человек не слышал, видимо. Чо, нормально, это же Крым.

Сергей Дудченко

Встреча жадности и глупости,название к фото.

Геннадий Лисов

Крымские чиновники куражатся по полной . Пир во время чумы . В РФ у 72 % населения доходы меньше 15 тысяч рублей за месяц , на полуострове у 84 % менее 12 тысяч . А слуги народа , не знают как краденные деньги веселей потратить . Ура ! Крым наш !

Вскоре скандал получил неожиданное продолжение. Тот же Талипов выяснил, что начальник Службы автодорог Крыма в совсем недавнем прошлом работал танцором.

Екатерина Петухова

Тук-тук, дна нет)) Больше не удивляйтесь, почему в Крыму нет дорог, а деньги федеральные растворяются) Достойный член в #КомандаОсвоителей На полставки в Крымской филармонии не подрабатывает, интересно?)) Зато хоть понятна теперь его тяга к эротическим фотосессиям и выставлению их напоказ в Инстаграм)))

Инзилия Сейфуль-Мулюкова

Ну все правильно, должность сложная, попой вертеть надо уметь)))

Владимир Гарначук

Был стриптизером в Питере, теперь начальник службы автодорог Крыма. Это он федеральную трассу Таврида строить будет. А вы ноете что нет в Крыму социальных лифтов. Лохи.

Олег Кочеров

Поэтому у нас такой [трындец] и твориться, танцоры строят дороги, бандиты занимаются законотворческой деятельностью, научные работники метут улицы...Как в фильме Брат 2 :" Были же люди, как люди, и внезапно...."

Виталий Сайко

Крым - регион возможностей! ))) А вы говорите боксер мэром стал.. тьху!

Сергей Дудченко

Жуткая власть в Крыму,если любовниц и пр.существ назначают министрами и начальниками.Это табор,а не правительство.

Одно только назначение подобной личности уже должно было вызвать нескрываемый интерес у правоохранительных органов

​Константин Кащеев

Назначают исключительно зависимых людей, исполняющих на 100% указания своего барина...С последующим безнаказанным увольнением. Абсолютно рабочая схема для ведения криминальной деятельности. Одно только назначение подобной личности - уже должно было вызвать нескрываемый интерес у правоохранительных органов... Ан нет... ))) И можно догадываться - почему. Схема настроена, работает уже не один год, результаты всех устраивают... Кроме некоторых... Несознательных и завистливых граждан...)))

Ludvika Papadopoulou

Чиновники уровня... дороги такие же, впрочем. Тихий ужас и позор

​Олег Крючков

С дорогами на острове понятно. Глава автодора танцор оказывается. Школу танца возглавлял. Хороший танцор, без лишних половых признаков. Как только скандал с его дорогими подарками невесте начался... все на девушку свалил.

А ремонт центра Симферополя похоже кастраты из хора делали…

Попытки объясниться и оправдаться не помогли оскандалившемуся чиновнику. Его уволили, правда, с формулировкой «по собственному желанию».

Татьяна Высоцкая

представляю, как все после совещания начали звонить своим женам/подругам с вопросом "что ты там выкладывала?"...

Наталия Сердюкова

...А как-же внутреннее расследование.а конфликт интересов и как "танцор Диско" стал вдруг главным автодорожником? Тут ребята- "тишок да молчок"...

Елена Пинегина

А самый главный вопрос- кто ответит за плохие дороги? - так и остался открытым((((( пацан очень легко отделался(((((

Ludvika Papadopoulou

Теперь может плясать до упаду, нет проблем.. Еще бы дороги починил и свободен..

С дорогами в Крыму и вправду – полный швах. Это вынужден был признать даже назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов.

Alexander Yurkovsky

Улицу им. Гагарина сделали лет 20 назад и асфальтное покрытие все еще держит перепады температур. Кирова, его дублера Бульвар франко делали в прошлом году - уже " непроездные"

Афанасиади Марина

А что происходит с дорогами вновь отремонтированными?! Феодосийская трасса,на ул.Севастопольской на недавно отремонтированных участках ямы в пол колеса,это как? И одной зимы дороги не пережили, миллионы списываем на одноразовые дороги!..

Дорога стала опасной для проезда. Вложены миллиарды, а все надо переделывать

Александр Горошко

Вчера я ехал из аэропорта Симферополя в Феодосию. Еще три недели назад дорога просто вызывала сомнение в качестве. Сегодня виден весь масштаб КАТАСТРОФЫ! Новое дорожное покрытие сыпется. Оно рассыпается на мелкие фракции. Появились огромные пятна и ямы! Дорога стала опасной для проезда. Вложены миллиарды, а все надо переделывать. Нарушены технология ремонта и самое главное качество асфальта! Помнится при Украине ямы засыпали мелким гравием и заливали смолой. Теперь эти же ребята замешали гравий с битумом и намазали им пирог на старую дорогу. А теперь вешают нам лапшу про морозы и оттепели! Освоены, как любит повторять наш герой, миллиарды. Ответственные за контроль качества покупают мерседесы своим бабам, а отвечать то кто будет? Неужели опять все на тормозах Москва спустит!?А ведь это преступление! Это ДИВЕРСИЯ!

​Чтобы исправить ситуацию, Аксенов пообещал купить специальную технику, которая позволит выполнять ямочный ремонт дорог «вне зависимости от холода». На что в социальных сетях ему напомнили о его же словах, сказанных в прошлом году.​

Макс Кошелев

В смысле - ямы сможет ремонтировать ))). А надо - дороги

Людмила Ремезова

Ага. А тут лето наступит, жара. Надо будет еще подкупить техники которая будет выполнять ямочный ремонт "вне зависимости от жары". Ну, для надежности.

Подконтрольная Москве администрация Симферополя во главе с Геннадием Бахаревым решила попросить из бюджета дополнительные 100 миллионов рублей на ремонт дорог, пострадавших от зимних холодов. Эта просьба комментаторов возмутила.

Владимир Гарначук

Гарантия на дороги построенные по госконтрактам- 3 года.

Если Бахарев построил дороги не соответствующие требованиям госконтракта и ГОСТ, то он и его подчиненные должны садиться в тюрьму. Они подписали акты выполненных работ и оплатили эту работу. То есть разворовали деньги совместно с подрядчиками.

Итоги череды скандалов подвел Олег Крючков.