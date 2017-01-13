В последние месяцы в высших кругах полуострова наметилась новая тенденция: этнические крымские татары, демонстрирующие свою лояльность к России, стали покидать руководящие должности. В то же время власть не спешит находить им замену. Близкие к первым лицам представители пророссийских крымскотатарских организаций публично призывают обратить внимание на коренной народ, приводя в пример украинские времена.

За последние несколько месяцев сразу несколько крымских татар, занимавших высокие должности в органах власти полуострова, покинули свои посты: экс-вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, экс-замглавы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Тейфук Гафаров и бывший главный специалист отдела культуры и межнациональных отношений нынешней администрации Белогорского района Мурат Языджиев.

Если уход с должности Бальбека объясняется его избранием депутатом Госдумы Российской Федерации и последовавшим переездом в Москву, то увольнения Гафарова и Языджиева официальные лица не комментировали. Хотя общественники их отставки связывают с тем, что они, как представители крымскотатарского движения пророссийского толка «Къырым» (руководитель – вице-спикер Госсовета Крыма Ремзи Ильясов – КР), «попали в немилость» российского главы Крыма Сергея Аксенова.

До сих пор руководители ведомств не назвали претендентов на освободившиеся кресла. С чем связана затянувшаяся пауза: нет доверия к крымским татарам или подходящих претендентов – остается догадываться. Также непонятно, где и на каких должностях продолжат свою деятельность отставленные Гафаров и Языджиев, которые ранее неоднократно высказывали одобрение по поводу положительных, по их мнению, изменений в «российском» Крыму.

«Раньше при Украине эти должности были»

Отсутствие представителей крымскотатарского народа на значимых должностях стало одной из тем недавнего выступления члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России, президента общества крымских татар «Инкишаф» Эскендера Билялова. Подводя итоги года в эфире провластного крымскотатарского телеканал «Миллет», Билялов призвал руководство республики обратить внимание на крымских татар. Он открытым текстом заявил, что «хотелось бы больше» видеть крымских татар в органах власти, особенно, в силовых структурах. К тому же, как напомнил Билялов, в украинской действительности представители коренного народа уже занимали эти должности.

«В 14-м году я поднял вопрос на встрече с президентом (Российской Федерации – КР). Он мне сказал: «Эскендер, в России нет пятой графы». Так и есть. У нас во власти много ребят работает, но хотелось бы больше. Мы хотели бы видеть во власти зампрокурора республики – крымского татарина. Мы хотели бы видеть замминистра (МВД), замглавы ФСБ. Раньше у нас при Украине эти должности были. Да, в СБУ не было, но в милиции, прокуратуре были. Я думаю, все-таки у нас есть достойные кадры, которые могли бы занять, и нам бы легче было работать», – заявил Билялов.

Эскендер Билялов дал понять, что крымские татары в силовых ведомствах полуострова помогли бы на фоне обысков, допросов и арестов представителей коренного народа

Президент общества «Инкишаф» косвенно дал понять, что крымские татары на руководящих должностях в силовых ведомствах полуострова в определенной степени помогли бы на фоне обысков, допросов, задержаний и арестов представителей коренного народа. А потому крымским татарам, по его словам, надо больше доверять. «Вы сами видите, что происходит: силовые структуры – очень много сейчас таких проблемных моментов, когда проводят они свои какие-то служебные мероприятия. Я думаю, если бы там были и наши сотрудники высшего ранга, это было бы проще и проводить для этих людей. Так что надо побольше доверять крымским татарам, больше брать именно во властные структуры наших ребят», – добавил Билялов.

Впрочем, поводов для оптимизма пока у пророссийских крымских татар не так уж и много. Власть своими действиями демонстрирует, что ее нынешнее положение устраивает, поскольку удается обойтись без представителей коренного народа на вакантных должностях. Иначе как объяснить тот факт, что в конце декабря 2016 года девятым по счету вице-премьером правительства Крыма назначили Павла Королева. Тогда как среди замов премьер-министра Аксенова нет ни одного крымского татарина.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове