Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия анонсировала план навсегда покинуть группу промышленно развитых стран G8 после отстранения за аннексию Крыма», – передает британская газета Іndependent.

«Москва заявила, что не имеет намерений вновь присоединиться к влиятельному блоку, который объединяет самые богатые страны мира, даже если бы ей предложили сделать это. Участие России в G8 «не обсуждается в Москве в любом случае», – сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Страна была временно отстранена от участия в блоке, который включает Великобританию, США, Францию, Германию, Италию, Японию и Канаду, в марте 2014 года. С тех пор G7 встречается в таком составе». Отдельно в материале процитированы слова российских президента и премьера о недостаточной эффективности «большой семерки» и необходимости развития формата G20.

«В Крым прибыли очередные ракетные системы С-400», – сообщает польский портал Іnteria. «В Крыму будут развернуты дополнительные ракетные комплексы С-400, – заявил командир 4-й армии ВВС России генерал Виктор Севостьянов.

Ранее сообщалось, что на полуострове начал боевое дежурство ракетный полк, оснащенный С-400. Севостьянов сообщил российской прессе, что развертывание следующих систем С-400 в Крыму «очевидно предусмотено», но он не хочет сейчас говорить о датах. Ранее в субботу на церемонии на месте дислокации полка в Феодосии генерал объявил о том, что С-400 на полуострове обеспечит «надежную защиту» с воздуха. О том, что С-400 попадет на аннексированный Россией Крым, министр обороны России проинформировал летом прошлого года. Полк С-400 – это три дивизиона, то есть 24 батареи».

«Украина вновь провоцирует Россию военными учениями вблизи Крыма», – полагает иранский испаноязычный телеканал HispanTV. «ПВО оперативно-тактической группы Юг при поддержке единиц боевой техники были проведены специальные тактические учения в Херсоне, украинском регионе к северу от Крыма. Эти военные учения Киева состоялись в тот же день, когда Россия объявила о вступлении на оперативную службу в Крыму полка ПВО, оснащенного ракетной системой С-400. Это не первый раз, когда Украина проводит испытания вблизи полуострова. В начале декабря прошлого года в этом регионе запускали ракеты, что вызвало критику со стороны Москвы, которая называет это актами провокации».

Несмотря на то, что источником информации для новости являлось российское информагентство «Спутник», в материале есть указание на российско-украинский конфликт вокруг Крыма и непризнание Киевом «референдума» 2014 года, хотя аннексия названа «инкорпорацией».

«Президент Болгарии предостерегает преемника от признания аннексии Крыма», – передает польский портал Оnet. «Уходящий президент Болгарии Росен Плевнелиев предостерег в воскресенье своего преемника Румена Радева от признания аннексии Крыма Россией. Будущий глава государства неоднократно говорил, что нужно считаться с тем фактом, что Крым является территорией России. Радев, вышедший в отставку генерал, до недавнего времени командующий ВВС, во время недавнего интервью для телевидения France 24 повторил это мнение.

«Претензию, что Крым является украинским по закону, но на самом деле российским, потому что Россия водрузила свой флаг там (...), не разделяет ни один европейский лидер. Не разделяю ее также и я. Президенту Радеву после вступления в должность следует очень внимательно проанализировать ее. Я помогу ему с аргументами. Над нами стоит право. Если мы хотим, чтобы в Европе царил мир, должны существовать правила, и все мы должны уважать их», – подчеркнул Плевнелиев в интервью государственному радио».

В качестве бэкграунда в материале приводятся сведения о последних президентских выборах в Болгарии, а также об опасениях по поводу сближения новоизбранного президента США Дональда Трампа с Россией.