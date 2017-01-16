Министерство обороны Украины 16-19 января проведет инспекцию военной деятельности в России – на территории Ростовской области, на границе с Украиной. Российская сторона подтвердила свое согласие на проведение этой проверки. Согласно Венскому документу от 2011 года, около 60 стран-участниц ОБСЕ обязались обмениваться военной информацией​. Почему Россия выполняет международное соглашение – это очередная политическая игра или попытки действовать по правилам?

Венский документ о мерах по укреплению доверия и безопасности с 2011 года дает право странам-участницам ОБСЕ инициировать проверку военной активности на территориях друг друга. Украина направила такой запрос России по Ростовской области. Согласно Венскому документу, в одной стране инициировать такую проверку с одной стороны можно только раз в год.

Что Украина будет проверять в России?

В рабочую группу инспекции могут входить представители не более трех стран. Украина привлекает к проверке по одному представителю от Канады и Королевства Дании.

«Инспекции подлежит территория указанного района в Ростовской области России, которая непосредственно прилегает к государственной границе Украины. В рамках мероприятий инспектирования будет происходить получение информации от командиров российских подразделений, планируется осуществить вертолетный облет и провести сухопутную проверку указанного района», ‒ рассказал Александр Мотузяник, представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО.

Россия дала согласие на проведение такой проверки. Как отметил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной безопасности Сергей Рыжков, площадь проверки составит 16 тысяч квадратных километров.

По условиям документа, принимающая страна должна обеспечить безопасность инспектирующей группе, а также обязуется провести брифинг по информированию о запрашиваемой информации (которую разрешает спрашивать Венский документ) и предоставить доступ в воинские части.

Также принимающая сторона обеспечивает инспекторов проживанием и питанием, хотя не запрещается использование инспекторами собственных военных палаток. Инспекторам разрешается проводить видео- и фотофиксацию. В течение 14 дней Украина должна будет направить доклад о результатах инспекции всем странам-участницам ОБСЕ.

Почему Россия согласовала проверку?

Российская сторона сообщила не только об удовлетворении украинского запроса, но и о согласовании проверки в Воронежской области Германией и Сербией.

По Венскому документу, одна страна обязательно должна согласовать три инспекции в год, в других случаях она может отказать.

Поэтому российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что это определенный план ‒ провести все проверки в начале года. Он добавляет, что европейские страны друг друга не проверяют, потому что нет такой необходимости. Большинство интересуются именно Россией, а российская сторона уже выбирает, какие запросы удовлетворить.

Россия всегда пыталась провести их в начале года, чтобы в дальнейшем можно было отказывать

«Дело в том, что в рамках Венского документа страна обязана провести ограниченное определенное количество проверок, и Россия всегда пыталась провести их в начале года, чтобы в дальнейшем можно было отказывать. Чем раньше провести, тем лучше, ведь потом количество обязательных проверок исчерпано. Ну проведут проверку, поездят там немного. Никакие данные не будут обнародованы, ведь по протоколам инспекций ничего публиковать нельзя, в медиа ничего не попадет», ‒ отмечает российский эксперт.

Почему пошли на уступки ‒ потому что свою военную активность россияне уже официально задекларировали военной программой развития, объясняет политолог, эксперт по международным вопросам Владимир Нагорный. В этой программе отметили усиление военного присутствия на границе с Украиной, мотивируя это якобы «гражданской войной в Украине», а с другой ‒ расширением военного присутствия НАТО в восточноевропейских регионах. Поэтому для России эта проверка является более декларативной, замечает Нагорный.

Это реальность гибридной войны – избираются подобные демонстративные шаги, чтобы показывать, что якобы все нормально

«Это уже не первый случай, когда есть демонстративное согласие с российской стороны на проверку с украинской стороны. Это шаг исключительно информационной направленности, его цель ‒ показать, что Россия выполняет все обязательства, показать, что никакой войны между Россией и Украиной нет, нет российского вторжения. Это реальность гибридной войны – когда избираются подобные демонстративные шаги для того, чтобы показывать, что якобы все нормально», ‒ объясняет политолог.

Что получит Украина?

Украине все же будет полезно получить данные воздушной съемки в Ростовской области и проанализировать их, считает политолог Владимир Нагорный.

Часть картины составить во время инспекции реально, но получить полную информацию невозможно, замечает бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Росия, по мнению Игоря Романенко, продолжит наращивать военное присутствие после проведения всех проверок, они частично покажут декларируемое количество.

В августе Россия планирует полномасштабные крупные учения. Это очень опасно

«В августе Россия планирует полномасштабные крупные учения, к которым планируется привлечь почти полмиллиона военнослужащих. Это очень опасно», ‒ предостерегает эксперт.

Игорь Романенко напоминает, что в 2014 году, несмотря на ограничения Венским документом возможного количества войск вблизи границ стран-участниц ОБСЕ, России удалось спланировать передвижения так, чтобы обеспечить аннексию Крыма и блокировку Донбасса.

У России также есть возможность обратиться с запросом об инспекции на территории Украины. Впрочем, это сделала Беларусь, рассказывает генерал-лейтенант, и они проводят такую проверку. По убеждению Романенко, все, что они соберут, получит и руководство Вооруженных сил России.