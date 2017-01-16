Россия привела в боевую готовность зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф» в районе Феодосии. В Минобороны России заверили, что «Триумф» на сотни километров перекрывает уже существующую систему противовоздушной обороны юга России, а так же аннексированного Крыма. Украинский военный эксперт Сергей Згурец отметил, что комплекс используют для уничтожения целей на расстоянии до 200 километров, но его модульная основа и самые новые ракеты могут повысить дальность поражения воздушных целей, что угрожает Украине и соседним странам.