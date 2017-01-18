Команда проекта «Элифбе» подготовила выпуск о самом волшебном и сказочном времени года – зиме.

Luğat (словарь): зима – qış, время года – yıl mevsimi.

Заснеженный декабрь, морозный январь и суровый февраль – 3 месяца зимы, несущей много радости и праздников.

Luğat (словарь): декабрь – ilk qış ayı, январь – qara qış ayı, февраль – kiyik ay.

Зима – прекрасное, морозное, снежное время года. Когда наступает зима, все становится как будто заколдованным. Все улицы – в сугробах. Дома, деревья – все покрыто толстым слоем снега.

Luğat (словарь): снег – qar , сугроб – kürtük.

Зима – qış, время года – yıl mevsimi, декабрь – ilk qış ayı, январь – qara qış ayı, февраль – kiyik ay, снег – qar , сугроб – kürtük

Зима дарит нам много красоты и веселья. Несмотря на холода, можно проводить время с пользой для здоровья, а также больше внимания уделять близким людям. А, кроме того, стоит помнить, что зима не вечна, и скоро придет теплая, нежная весна.

Luğat (словарь): зима – qış, время года – yıl mevsimi, декабрь – ilk qış ayı, январь – qara qış ayı, февраль – kiyik ay, снег – qar , сугроб – kürtük.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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