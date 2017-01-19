Пользователи YouTube делились своими впечатлениями от реконструкции центральных улиц Симферополя, плохого состояния дорог в Крыму, а также фиксировали несчастные случаи во время шторма в Ялте.

Пользователи YouTube продолжают выкладывать ролики, снятые на недавно отреконструированных улицах в центре Симферополя. Автор Алена Бардовская возмущена качеством проделанных работ, а также недоумевает, почему на реконструкцию были потрачены такие большие деньги. Аналогичного мнения придерживаются опрошенные на улицах. С ними соглашаются пользователи, оставившие свои комментарии под роликом: «Ну это бардак! подрядчики пускай готовятся переделывать за свой счет, а чиновники пусть готовятся к нахлабучке и немалой, а может и к посадке﻿».

Пользователь вРусКрыму опубликовал видео, снятое на набережной Ялты во время шторма. Автору удалось зафиксировать момент падения двух мужчин с верхней набережной на нижнюю. Подоспевшие на помощь прохожие успели вытащить пострадавших и спасти их от волн.

Пользователь PovseR опубликовал видео объездной дороги в Бахчисарае. Ролик свидетельствует об ужасном состоянии дорожного покрытия в этом районе.

Пользователь Paul neo nomad VLOG опубликовал видео, снятое в Алуште. Автор также возмущен дорогой как на набережной, так и в самом городе. «В Алуште дороги в отвратительном состоянии», – жалуется он.

Пользователь Крымская газета опубликовал видео загоревшегося изнутри троллейбуса в Симферополе. На ролике заметно, как пассажиры покидают задымленный салон транспортного средства. В результате ЧП никто не пострадал