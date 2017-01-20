Специально для Крым.Реалии

Основное переформатирование местных органов крымской власти приходится на осень 2014 года, когда на полуострове прошли выборы по российскому законодательству в крымский Госсовет, а также городские и районные советы. Следом прошла череда назначений руководителей администраций городов и районов. Однако за два года почти половина крымских муниципалетов поменяла своих руководителей. Большинство глав администраций, а также местных советов предпочитали уходить по собственному желанию. Правда, иногда перед этим на них заводили уголовные дела.

Криминальные преследования крымских мэров

Уголовному преследованию по странному стечению обстоятельств подверглись руководители городов Восточного Крыма. Двух мэров –Феодосии и Керчи – арестовали, они ждут вердикта суда по статье о взяточничестве.

Первым в СИЗО оказался мэр Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макров, которых в декабре 2015 года ФСБ задержала за взятку в размере $300 тысяч. По версии российского Следкома, руководители Феодосии вымогали у местного предпринимателя деньги за продление договора аренды земли. Несмотря на то, что Щепетков отрицает свою вину, а его адвокат уверяет, что прямых доказательств вины его подзащитного нет, дело уже передали в суд – бывшему мэру Феодосии грозит несколько лет российской тюрьмы.

В апреле 2016 года горсовет освободил Щепеткова от занимаемой должности, а уже в июне Феодосия получила нового мэра. Им стал бывший сотрудник украинского УБОП в Крыму, а после оккупации – глава Федеральной службы судебных приставов по Крыму Станислав Крысин.

Из мэрского кресла в СИЗО перекочевал и уже второй с момента прихода россиян глава Керчи Сергей Писарев, которого в июне 2016 года ФСБ задержала по подозрению в получении взятки. По версии следствия, Писарев получил 3,2 миллиона рублей в долларовом эквиваленте за выделение земельных участков под коммерческое использование.

Кресло Писарева в августе 2016 года занял бывший главный врач портовой больницы Керчи Владимир Подлипенцев, которого двумя месяцами ранее назначили первым замом главы администрации.

Кстати, предыдущего мэра Керчи Олега Осадчего, который в ушел в отставку в июне 2014 года, в начале 2015 года задержали по подозрению в превышении служебных полномочий. Его обвинили в самовольном злоупотреблении служебным положением (предоставлении городской земли в пользование родственнице). Несмотря на то, что Осадчему грозило лишение свободы сроком до 7 лет, он отделался всего лишь штрафом в 200 тысяч рублей, который затем сократили до 150 тысяч.

Криминальное преследование настигло и главу администрации Щелкино Татьяну Ерманову, которая в мае 2016 года написала заявление об отставке после совещания с крымскими вице-премьерами Дмитрием Полонским и Олегом Казуриным. Однако впоследствии Ерманова передумала и осталась в своем кресле. Правда, через пару месяцев ее ожидал неприятный сюрприз в виде обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств на сумму в 5,48 миллиардов рублей. Однако глава города продолжала бороться за власть. Но уже в ноябре 2016 года Ленинский районный суд Крыма постановил временно отстранить Ерманову от занимаемой должности на период проведения следственных действий. Полномочия главы администрации временно передали ее заместителю Варваре Крицкой. А еще через месяц Ерманову дисквалифицировали на полгода, запретив ей занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Кадровые баталии в Бахчисарае

Рекордсменом по смене власти может по праву считаться Бахчисарай, где за два года сменилось четыре мэра.

В сентябре 2014 года главой городской администрации назначили Юрия Гуляева, который имел богатое депутатское прошлое в городском совете и медаль «За возвращение Крыма». Однако уже в январе 2015 года Гуляев вместе со своим замом Олегом Даперко и председателем горсовета Сергеем Кутаевым подал в отставку. По мнению главы Бахчисарайского райсовета Рефата Дердарова, который занял свое кресло также в 2014 году, такая быстрая отставка стала следствием некомпетентности чиновников.

К власти пришли молодые ребята, у которых как такового опыта работы не было, не было навыков

«Основная причина заключается в том, что к власти пришли молодые ребята, у которых как такового опыта работы не было, не было навыков. А сегодня ставятся серьезные задачи, нагрузка ложится очень большая», – пояснил Дердаров.

Однако непрофессионализм Гуляева не помешал ему через несколько месяцев занять кресло председателя городского совета Бахчисарая.

Администрацию города возглавил Владимир Верховод, которого летом того же года попытался уволить заместитель Гуляева по городскому совету Андрей Поздняков, пользуясь отсутствием своего шефа. Однако юридической основы для такого решения не было, поэтому Верховод продолжал руководить городом еще полгода, пока им с Гуляевым не заинтересовалась российская прокуратура Крыма. Поводом к возбуждению уголовного дела стало скандальное видео, якобы из кабинета Верховода, на котором люди, похожие на руководителей города, обсуждают варианты распила бюджетных денег и рейдерских захватов местных предприятий. В итоге оба чиновника вынуждены были подать в отставку.

В марте 2016 года горсовет Бахчисарая возглавил Олег Даперко, а Юрий Гуляев остался работать городским депутатом на постоянной основе. Администрацию города в мае возглавил главный налоговый инспектор города Игорь Белецкий, которого поддержали 18 из 19 городских депутатов. Но уже в августе Белецкий подал в отставку после беседы с российским премьер-министром Крыма Сергеем Аксеновым.

Его не интересует судьба Бахчисарая, никаких мер он не предпринимал для того, чтобы подготовить текущую документацию

«Господин Белецкий, просидев и получив у меня все задачи, отрапортовав, что все будет сделано, утром каким-то образом подал заявление. Я понял, что ему ничего не нужно, просьбу мы его удовлетворим. Его не интересует судьба Бахчисарая, никаких мер он не предпринимал для того, чтобы подготовить текущую документацию», – охарактеризовал отставку бахчисарайского мэра Аксенов.

В августе 2016 года Бахчисарай получил нового главу города – им стал 31-летний Александр Трянов, ранее служивший в различных подразделениях государственной охраны в России.

Не менее сложная ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Если с председателем горсовета определились еще осенью 2014 года, когда назначили Рефата Дердарова, то главы администрации сменялись один за другим.

Бессменный глава администрации района с 2005 года Ильми Умеров по политическим мотивам подал в отставку в августе 2014 года. Всего две недели проработал на этой должности Валерий Гончаренко, а затем избранный по российским законам райсовет назначил главой районной администрации Игоря Кныра. Он продержался на своем посту до лета 2016 года, а затем написал заявление об увольнении по собственному желанию.

В августе 2016 года Бахчисарайский район возглавил бывший сотрудник КГБ и ФСБ, прибывший из России, Виктор Князев. Он проработал на своем посту всего четыре месяца и уже в декабре подал в отставку. Одна из причин – низкие темпы освоения бюджетных средств в районе: всего 69,2% по состоянию на 1 октября 2016 года.

Кто возглавит Бахчисарайский район, пока не ясно, но то, что проблем у нового руководителя будет более чем достаточно, сомнений не вызывает.

(Продолжение следует)

Евгения Горюнова, политолог

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