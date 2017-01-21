«Крымнаш» и тень Переяславской рады

Специально для Крым.Реалии

Завершился визит в Крым глав так называемых «ЛНР» и «ДНР» Игоря Плотницкого и Александра Захарченко. Судя по их громким заявлениям и политическому контексту, крымский вояж «глав республик» Донбасса – признак начала очередной политической спецоперации против нашей страны.

Формально «лидеры республик» прибыли по приглашению Русской общины Крыма. Российский политолог Дмитрий Орешкин полагает, что их визит на полуостров был «подчеркнуто некремлевским». В реальности Захарченко и Плотницкий шагу ступить не могут без указания кураторов. Они лишь озвучивают тезисы, подготовленные в Москве. На этот раз Александр Захарченко спрогнозировал созыв в Крыму «Переяславской рады-2» с последующим «воссоединением» Украины и России. Новое межгосударственное соглашение, по его мнению, следует подписать в Севастополе.

«Можно в Херсонесе. Отличное место, знаковое. А в каких границах? Триста с лишним лет назад это были одни границы. За это время многое поменялось. Мы прошли Первую мировую войну, Великую Отечественную войну. Если очередная Переяславская рада состоится, я считаю, мы должны претендовать на всю территорию Украины», – заявил Захарченко российским журналистам.

Лидер «ДНР» подтвердил известный тезис о том, что Москву интересует подчинение всей Украины

Лидер «ДНР» подтвердил известный тезис о том, что Москве не нужны Крым и ОРДЛО сами по себе. Их интересует подчинение всей Украины. Сомнительно, что он решился на громкое высказывание без соответствующих указаний из администрации российского президента. Равно как вызывают сомнения и его познания в украинской истории, подлинных причинах и трагических последствиях для украинского народа решений, принятых на Переяславской раде 1654 года.

Кратко напомним суть. В ходе освободительной войны против Речи Посполитой гетман Богдан Хмельницкий заключил с Московским царем соглашение, известное как Мартовские статьи. По сути это была межгосударственная уния, а не «воссоединение», как интерпретировала договор российская и советская историография. Украине гарантировались широкие государственные права. Царский режим в течение последующих 120 лет методично уничтожал казацкую державу. В итоге украинские земли полностью утратили независимость. Важная деталь – подлинник «переяславского соглашения» утрачен. Сохранились лишь «копии» сомнительного качества.

Подобные заявления «главы ДНР» указывают, что агрессия против нашей страны переходит в новое качество. Кремль готовит очередной сценарий «мягкой оккупации» Украины, в котором Крыму и оккупированным районам Донбасса отведена решающая роль. Уже около года российские пропагандисты, а также пророссийские деятели внутри нашей страны, отрабатывают тему «примирения братских народов». Данный посыл можно интерпретировать так: «откажитесь от Крыма и прекратите защищать Украину».

«Переяславская рада-2» отличается от проекта «русского мира» и создания «Новороссии» на юго-востоке Украины. Тактика «русского мира» предполагала силовое отторжение украинских земель в пользу России или создание квазигосударственных образований по типу «ДНР».

Украинцам предлагают сдаться добровольно, согласиться с «Крымнашем», «воссоединиться» с Россией, став в очередной раз колонией

Теперь украинцам предлагают сдаться добровольно, согласиться с «Крымнашем», «воссоединиться» с Россией, став в очередной раз колонией. Действовать грубой силой Москва не может. Во-первых, украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, нежели в 2014 году. Во-вторых, западные санкции реально работают, добивая российскую финансовую систему. Недавно ограничительные меры за аннексию украинского полуострова и войну в ОРДЛО были продлены. Некоторые эксперты и журналисты предполагали, что такое решение Белого дома и ЕС выведет Москву из равновесия и приведет к резкому обострению обстановки. Но этого не произошло. Напротив, президент Владимир Путин демонстрирует приверженность «нормандскому формату», хотя после истории с «крымскими диверсантами» он угрожал сорвать переговорный процесс.

К игре подключились и украинские русофилы, требующие мира ценой отказа от Крыма

Кремль опасается новых санкций и вынужден действовать более осторожно и хитро. Для реализации проекта «Переяславская рада-2» Кремлю нужно решить ряд тактических задач. Первое – втолкнуть «Л/ДНР» в государственное тело Украины на собственных условиях. Путин и его команда продолжают имитировать выполнение так называемых минских соглашений, надеясь, что украинская власть или европейские партнеры устанут от «гибридной войны» и согласятся на условия Москвы. К игре подключились и украинские русофилы, требующие мира ценой отказа от Крыма, европейского вектора развития и перспектив членства в НАТО. Второе – добиться существенного смягчения санкций, в том числе и по Крыму. Особенно в части поставок технологий и оборудования на полуостров. В противном случае россияне не смогут его полноценно использовать в качестве военной базы.

Третье – дождаться или спровоцировать острый политический кризис в Украине. Удобный момент – выборы главы государства или парламента, когда к власти в нашей стране приходят лояльные к Москве политики или откровенные марионетки. Далее они от имени украинского народа подписывают очередной «большой договор» с Кремлем, соглашаясь на российский протекторат. Вопрос Крыма в такой ситуации отпадает сам собой. Судя по многочисленным высказываниям российских политиков и депутатов, они искренне верят, что в Киеве к власти может прийти человек, подобный Захарченко.

Как и в случае с аннексией украинского полуострова, российские власти попадают в ловушку одномерного мышления. Дескать, если в Кремле нацелились на «воссоединение», то события будут разворачиваться исключительно по московскому сценарию «мягкой» оккупации. За последние три года у активной части украинского общества выработался своего рода «иммунитет» на российскую пропаганду. Страна выстояла в самые тяжелые месяцы после аннексии Крыма и не намерена отказываться от суверенитета.

Сергей Стельмах, политический обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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