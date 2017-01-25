Специально для Крым.Реалии

Информационная атмосфера в России напоминает грозовое небо – в сполохах зарниц, грохоте столкновений воздушных потоков и сиянии ослепительных молний, срок воздействия которых 2-3 секунды, а потом – тишина и дождь. После всех информационных войн последнего десятилетия, в России опять начали прибегать к таинственным вбросам – как во внешней, так и во внутренней политике. Во внешней все было предсказуемо – в американских выборах победил Дональд Трамп, и как он отнесется к России и лично к Путину в Кремле, конечно, предполагали, но все равно пытались оттянуть катастрофу.

Российские идеологи рождают два мифа – Трамп полюбит Россию и лично Путина, а ясновидящая Ванга предсказала счастливую жизнь россиянам

Во внутренней политике в связи с этими обстоятельствами ситуация складывается еще более печально – успехов в экономике нет и не предвидится, социальное напряжение растет, вечно подгонять дутый рейтинг Путина становится опасно. И вот идеологи рождают два мифа – Трамп полюбит Россию и лично Путина, а ясновидящая Ванга предсказала счастливую жизнь россиянам и неприятности всем другим, в первую очередь – врагам.

Вангелия Пандева Гуштерова, бабушка Ванга, умерла 11 августа 1996 года, успев прославиться многочисленными публикациями падких на сенсации болгарских журналистов. Не обошли ее вниманием и в советской прессе, а в российских СМИ она популярна до сих пор. Болгарская бабушка была знаменита тем, что якобы предвидела и якобы излечивала людей от многих болезней, но так ничего не сделала для того, чтобы вылечить своего мужа Димитра от алкоголизма, а саму себя – от рака груди.

Бабушке Ванге благоволили коммунисты, а главным защитником и покровителем была Людмила Живкова, дочь диктатора Болгарии с 1954 по 1989 годы. В 1967 году «ясновидящая» была оформлена как государственная служащая с зарплатой в 200 левов в месяц, а визит к ней стоил для граждан социалистических государств – 10 левов, для граждан «западных» государств – 50 долларов. Академик Евгений Александров писал, что «Ванга – это отлично раскрученный государственный бизнес, благодаря которому захолустный край превратился в место паломничества толп со всего мира».

Коммунисты были вообще странными людьми – с трибун они убежденно говорили про «светлое будущее», размахивая руками и искусно владея риторикой, потом они утихали и прибегали к услугам «ясновидящих». В Болгарии была Ванга, в СССР – Джуна Давиташвили, о деятельности обеих до сих пор много спорят, но никакого реального объяснения, кроме обвинений в шарлатанстве, нет. Ванга якобы предсказала мировую войну в 2010 году, а в 2016-м Европа должна была обезлюдеть. Понятно, что это все произносилось для прежних поколений, но предсказания легко проверять по истечении времени.

Ванга умерла больше 20 лет назад, а российские федеральные каналы заняты теперь распространением бреда от имени слепой старушки, в интернете происходит буквально вакханалия

Прогнозы Ванги упорно не сбывались, но в российской пропаганде она опять возникла как часть информационной войны. Ванга и померла уже больше 20 лет назад, а пропаганда не унимается – теперь распространением бреда от имени слепой старушки заняты российские федеральные каналы, в интернете происходит буквально вакханалия. Для пущей убедительности приводятся «пророчества» еще одной бабушки – Матроны Московской, в миру Никоновой. Оккультизмом страдали коммунистические деятели, практиковавшиеся у Евгении Саркисовой, более известной как Джуна Давиташвили, о которой миф как о «целительнице», благодаря спецслужбам, разнесся по всему миру. Сама Джуна хвастала генеральской формой, за восемь лет до смерти провозгласила себя ассирийской царицей.

Для престарелых коммунистических вождей оккультизм, ясновидящие и экстрасенсы были спасением их мечущихся душ: кажется, они сами понимали, что марксизм-ленинизм – это временно, а желание быть бессмертными или хотя бы долго возглавлять Политбюро ЦК КПСС было несбыточным. Но в сказки они верили – сами были сказочниками, а поверить другим аферистам было тяжелым испытанием. У нынешнего Кремля тоже большая проблема с убеждением населения, а Ванга – проверенный герой всех сказок последних десятилетий.

Ни у кого не возникает желания даже подумать, посмела бы необразованная бабушка при жестком контроле коммунистической власти и Комитета государственной безопасности Болгарии, аналога советского КГБ, предсказывать то, что противоречило официальной версии развития мира. Из современных «ясновидящих» казахстанская Вера Лион предсказала на днях, что «у РФ улучшатся отношения с США и Дональдом Трампом, а также с Китаем. А вот между Соединенными Штатами и Поднебесной будет небольшая стычка. А вот НАТО и Европейский союз начнут терять своих партнеров». Официальное имя «прорицательницы» – Висич Вера Витальевна, живет она в Караганде, тоже якобы «лечит», одновременно и предсказывает: «Путин женится в 2017 году на блондинке», что должно внушить россиянам еще большую веру в вождя.

Упоминание Трампа и США во всех предсказаниях должно объяснить, почему новый президент США сразу после выборов не стал искать встречи с Путиным

Идеологически правильное предсказание Веры Лион повторяет во многом таинственные мантры давно умершей Ванги, но, с точки зрения пропаганды, совершенно беспроигрышное – «Трамп и Путин сделают много для мира, мы все это понимаем». Собственно говоря, упоминание Трампа и США во всех предсказаниях должно снивелировать информацию сразу же после выборов, когда новый президент США вдруг не стал искать встречи с Путиным, заискивать перед ним, просить прощения за введенные предшественником санкции, а наоборот, начал назначать на ключевые посты явных русофобов, уже сделавших несколько резких заявлений.

Российская пропаганда давно не попадала в такую сложную ситуацию: за несколько месяцев до выборов только ленивый депутат Госдумы не рисовал радужные картины будущего российско-американских отношений. Все были в ожидании отмены санкций, объятий Трампа и Путина, совместных военных парадов и главное – отказа Вашингтона от поддержки Киева. Кстати, все прорицательницы об этом тоже «прорицали». Информационная вакханалия продолжалась, и россияне стали уже всерьез говорить о том, что лучшего друга России не найти, осталось только назвать улицы и площади именем Трампа, а Зурабу Церетели заказать 150-метровый монумент 45-го президента США и поставить его в центре Петропавловской крепости.

Прорицательницы – живые и усопшие – еще продолжают с помощью пропаганды убаюкивать расстроенное народонаселение, однако на российских ток-шоу царит уныние

И вот – все рухнуло. Прорицательницы – живые и усопшие – еще продолжают с помощью пропаганды убаюкивать расстроенное народонаселение, однако на российских ток-шоу царит уныние. Пока мало кто осмеливается вернуть россиян к осознанию сермяжной правды – России никто не будет помогать, пока Путин будет убивать украинцев и сирийцев. По большому счету претензий к Путину намного больше – и война в Грузии, и убийства в Чечне, поддержка сепаратизма в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Карабахе. А пока опровержения сыплются одно за другим – Дмитрий Песков вынужден оправдываться и что-то мямлить по поводу «несостоявшегося телефонного разговора», который придумал тот же Песков еще до инаугурации.

В минувший понедельник советник президента Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн провел разговоры с российским послом в США Сергеем Кисляком: «Был один телефонный разговор, по поводу четырех тем. Во-первых, по поводу катастрофы самолета. Вторая тема – поздравления с Рождеством и Новым годом, третья – по поводу переговоров по Сирии, а четвертая была про то, чтобы после инаугурации договориться о звонке между президентом Путиным и президентом Трампом». Стало быть, новоизбранный президент США не жаждет общения с Путиным, скорее всего полагая, что важнее другие дела. Если это так, то никаких послаблений в санкциях Кремлю не стоит ожидать, к тому же Сенат США предпринимает все меры, чтобы идея об отмене санкций не рассматривалась вообще.

Первое, с чем столкнется Дональд Трамп и его администрация, – это постоянное вранье из Кремля

Не понятно, сколько еще российская пропаганда будет кормить население сказками от покойной бабушки Ванги или Веры Лион из Караганды, но первое, с чем столкнется Дональд Трамп и его администрация, – это постоянное вранье из Кремля. Будут врать постоянно, будут врать по любому поводу. Пентагон уже вынужден назвать «чепухой» и «пропагандой» сообщение министерства обороны РФ о том, что «22 января командованием авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим от американской стороны по «прямой линии» из штаба международной коалиции были получены координаты целей ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо». Можно предположить, что сообщение Минобороны РФ предназначено для внутренней пропаганды, с целью убедить население России в том, что вот, наконец, первый пример нового российско-американского сотрудничества.

В том, что Кремль будет и дальше врать, сомнений практически нет, по-другому он не может. Дональд Трамп – бизнесмен, человек, который по специфике своей прежней деятельности не переносит на дух лжецов, а тем более, когда речь идет не о бизнес-сделке, а об отношениях двух больших стран. Речь даже не идет о том, сколько будет терпеть Трамп, а о том, насколько россиянам не надоест слушать сказки от бабушки Ванги.

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