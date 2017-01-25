Бюсты Ленина, репродукция сталинского портрета, фото советских актеров, а также огуречный лимонад и водка «Золото Жигулей» – все это реалии одного из кафе Донецка. Ретро-кафе под названием «Оливье-80» предлагает своим клиентам окунуться в атмосферу советского прошлого, которая и без того преобладает в так называемой «ДНР».

Некоторые кафе и рестораны Донецка активно используют советскую тему для привлечения своих посетителей. Другие пестрят нестандартными надписями, например, кафе «Гурман» на бульваре Пушкина. «Приуныл? Прибухни!» – так звучит его лозунг, известный уже многим дончанам.

К числу же «советских» заведений относится кафе-бар с недвусмысленным названием «Наша Родина СССР», который находится недалеко от «Южного» автовокзала. Однако кроме самого названия и вывески о советском прошлом в кафе не говорит ничего: интерьер ничем не примечательный, равно как и меню.

Куда более экстравагантно выглядит кафе «Оливье-80», которое находится в подвальном помещении по улице Гурова.

Официанты одеты в специфичные для советских времен рубашки с застегнутым на верхнюю пуговицу воротником; стены украшают бюсты Ленина, фотографии советских актеров, грамоты советских времен, а также репродукция портрета Иосифа Сталина.

На одном из столиков стоит телефон эпохи 60-х, рядом с которым находится газета тех же времен со статьей о ленинском декрете. Стол назван «столом партийного работника» и сделан в виде советской швейной машинки.

На противоположной от стола стене висят коньки, аккордеон, шашечная доска с приклеенными к ней шашками, а также находятся полки с советскими книгами и черно-белыми фотографиями. Одной из самых эффектных вещей кафе является бордовое знамя с профилем Ленина и надписью «Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством коммунистической партии вперед, к победе коммунизма!».

Такая же стилизация сохраняется и в уборной, стены которой оклеены советскими газетами, а под потолком протянута веревка с прищепками, на которой висят якобы только что полученные черно-белые снимки.

А вот меню в большинстве своем довольно разнообразное и не перенасыщено советскими атрибутами. К ним можно отнести лишь водку под названием «Золото Жигулей», компот и клюквенный морс, огуречный лимонад, «медовик из СССР» и, конечно же, оливье, которого здесь целых 6 видов: с лососем, креветками, курицей и прочими продуктами. Наиболее дорогим является «оливье «де люкс» с филейным лососем – порция стоит 230 рублей или чуть больше ста гривен.

Музыкальное сопровождение также далеко не советское. В «Оливье-80» звучат в основном западные исполнители, такие как Милен Фармер. Во время моего посещения публика здесь была небедной, и при мне за соседним столиком заказали несколько видов того же оливье с бутылкой шампанского, которое официант принес в ведерце со льдом. В целом сервис достаточно высокого уровня, и специфического советского хамства здесь не найти, равно как и качества советского общепита: блюда в «Оливье-80» действительно вкусные.

Станислав Васин, блогер из Донецка

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