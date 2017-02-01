Специально для Крым.Реалии

С легкой руки бывшего заместителя начальника Генерального штаба Украины Юрия Думанского в украинских и мировых СМИ стали обсуждать вариант «обмена» Крыма на Севастополь, проще говоря – сохранения российского статуса этого города и возможности базирования в нем Черноморского флота в обмен на отказ России от аннексии Крыма.

Этот план имеет тот же смысл, что и недавнее предположение народного депутата Украины Надежды Савченко о том, что Украине придется отказаться от Крыма, если она хочет возвратить контроль над оккупированными Россией территориями на Донбассе. Потому что в основе подобных предложений – непонимание подлинных целей экспансионистской внешней политики Кремля. Не говоря уже о том, что уважающее себя государство не разбрасывается территориями, а Севастополь – что бы там ни говорили российские реваншисты – это такая же Украина, как Киев, Львов, Луцк или Донецк.

Внешне все, конечно, выглядит красиво и логично. Севастополь – «город русской славы», место базирования Черноморского флота России. Многие жители этого украинского города до сих пор находятся в плену мифов российской пропаганды. Так может, действительно, бог с ним, с Севастополем? Нужно понимать, для чего Севастополь нужен был России на самом деле.

В августе 1991 года, когда Украина провозгласила независимость, главная российская претензия была связана с Крымом. Именно с Крымом, а не с Севастополем в отдельности. Российское руководство было убеждено, что в случае выхода Украины из СССР Крым отделится от нашей страны – и это должно удержать Украину в прочном союзе с Москвой. Не случайно даже во время встречи в Беловежской пуще Борис Ельцин интересовался у Леонида Кравчука, сколько крымчан проголосовало за украинскую независимость.

Узаконенное военное присутствие, база – вот зачем России нужен был Севастополь

Когда в Москве поняли, что крымский план не удался, решили закрепиться в Севастополе, превратить этот город в плацдарм российского влияния на полуострове, а сам полуостров – в «непотопляемый авианосец» российской пропаганды и ностальгии по СССР, потенциальный очаг нестабильности. Но спецоперация по дестабилизации ситуации в Крыму с помощью первого президента автономии, российского агента Юрия Мешкова, бесславно провалилась. А Севастополь России удалось под своим влиянием удержать – прежде всего потому, что в городе продолжал базироваться Черноморский флот, личный состав которого изначально рассматривали в качестве будущего оккупационного контингента. Да, в России думали об оккупации Крыма с начала 90-х. Именно поэтому – а вовсе не ради сохранения присутствия своего флота в Черном море – так тщательно прописывали все параметры размещения Черноморского флота на украинской земле. Именно поэтому российский президент Борис Ельцин несколько раз откладывал свой визит в Киев и подписание «того самого» большого Договора о дружбе между Россией и Украиной. Не Договор нужен был Ельцину, а узаконенное военное присутствие, база. Вот зачем России нужен был Севастополь.

Пройдет два десятилетия – и ловушка захлопнется. Личный состав Черноморского флота из «дружелюбных» моряков, которые проводили парады вместе с нашими ребятами, за считанные дни превратится в бешеную банду оккупантов. Севастополь станет плацдармом для дальнейшей дестабилизации и последующей аннексии Крыма. Сама аннексия – спусковым крючком для начала войны против Украины, оккупации нашей территории, свержения украинской власти и замены ее марионеточным режимом. Но уж тут на защиту Родины поднимется украинский народ – и агрессору придется отступить, окопаться в Донецке, Луганске, Горловке…

Путин никогда не обменяет Севастополь на Крым, а Крым – на Донбасс. Все эти завоевания – лишь ступеньки к завоеванию Украины

А что же Севастополь? А ничего. Роль этого города исчерпана. Это не был «город русской славы», это был город-капкан. И теперь, когда он сыграл свою роль, его удел – превратиться в обычную провинциальную дыру, каких много в оккупировавшей его стране. Дыру с видом на море.

Черноморский флот – тоже фикция. Черное море, по сути, – давно уже внутреннее озеро НАТО. России нет никакого смысла противостоять альянсу и состязаться с ним в черноморском бассейне, тем более что сейчас в мире есть куда более важные места для демонстрации морских мускул (если, конечно, мускулы – это «Адмирал Кузнецов»). Флот был важен, пока Севастополь был украинским. Это флот, у которого один противник – наша страна. И еще, пожалуй, Грузия. Но теперь, когда украинское присутствие в Крыму ликвидировано, никакого практического смысла в существовании Черноморского флота нет. И в «сакральности» Севастополя тоже.

Поэтому Путин никогда не обменяет Севастополь на Крым, а Крым – на Донбасс. Все эти завоевания – лишь ступеньки к завоеванию Украины. Сами по себе они никому в России не нужны. Если Россия откажется от самой идеи завоевания нашей страны – то отдаст и Севастополь, и Крым, и Донбасс.

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