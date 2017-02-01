Бои в Авдеевке: Путин проверяет Трампа?

Международная реакция на обострение ситуации и бои возле Авдеевки на востоке Украины сводится к осуждению возобновления боевых действий, призывам к перемирию и недопущению гуманитарной катастрофы из-за пребывания десятков тысяч жителей в этом городе на Донбассе. Также говорят о том, что события в Авдеевке нивелируют призывы к отмене санкций против России, а также обострение является частью попыток президента России Владимира Путина «испытать» нового президента США Дональда Трампа ‒ особенно после их первого телефонного разговора в минувшую субботу.

Бои в Авдеевке, в частности в ее промышленной зоне, а также факт пребывания тысяч мирных жителей в городе, оставшемся без воды, электричества и тепла вызвали волну осуждения министров, дипломатов, ведущих экспертов и международных организаций.

Пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Майя Коциянчич сказала, что интенсивные боевые действия вокруг Авдеевки являются «грубым нарушением режима прекращения огня, предусмотренного минскими соглашениями. Это ставит под угрозу гражданское население». В заявлении она обращает внимание на то, что последнее обострение привело к значительным перебоям в предоставлении коммунальных услуг населению.

Мы, Европейский союз, призываем к немедленному прекращению боевых действий

«Мы, Европейский союз, призываем к немедленному прекращению боевых действий. Это позволило бы сделать срочный ремонт критической инфраструктуры. Также важно знать, что соблюдение прекращения огня является ключевым шагом к полной имплементации Минских соглашений, которые являются основой мирного и длительного урегулирования конфликта, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины», ‒ сказала Коциянчич в интервью Радіо Свобода.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис написал в твиттере, что «ЕС должен стоять твердо против военного наступления в Украине. Соблюдение перемирия является ключом к полному воплощению Минских соглашений».

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен​, осуществляя свою первую рабочую поездку в качестве министра за пределы ЕС, приехал в Украину с двухдневным визитом, и его украинский коллега Павел Климкин повез гостя в Мариуполь (в начале года туда ездил и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц). Климкин и Самуэльсен не могли попасть в Широкино из-за обстрелов со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов.

«Очень обеспокоен ухудшением ситуации с безопасностью в Украине. Все должны уважать прекращение огня и воплощать Минск. Дания твердо поддерживает безопасность и территориальную целостность Украины», ‒ сказал Самуэльсен, находясь в зоне конфликта на Донбассе.

Вопрос Украины ‒ в частности признание «Минска» ‒ будет на повестке дня Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС в понедельник, 6 февраля, в Брюсселе. Несколько министров иностранных дел стран ЕС уже отреагировали на события в Авдеевке.

В частности, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстром отметила: «Тревожные признаки эскалации на Восточной Украине. Агрессия должен остановиться и прекращение огня должно уважаться».

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил: «Очень обеспокоен сильными боями на Донбассе и тяжелой ситуацией для гражданских в этом регионе».

Посол США в Украине Мари Йованович: «Очень обеспокоена судьбой жителей Авдеевки, особенно двух с половиной тысяч детей, которые лишены воды, электричества и отопления после того, как линии электропередач были повреждены».

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф: «Глубоко обеспокоен кровопролитием и гуманитарной ситуацией в Авдеевке. Необходимо немедленно обеспечить перемирие для помощи мирным жителям».

Посол Канады Роман Ващук: «Ракетные залпы по гражданским со стороны управляемых Россией сепаратистов должны прекратиться. Все стороны должны создать безопасные условия для гражданских».

Реакция России

Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль возлагает вину за эскалацию не на Вооруженные силы Украины, а на военизированные группировки, действующие автономно, которые пытались атаковать территории так называемых «ДНР» и «ЛНР». «Они перешли линию контакта при поддержке артиллерийского огня Вооруженных сил Украины», ‒ сказал Песков.

По его словам, Россия считает, что «украинская власть и украинский президент Порошенко испытывают недостаток желания и готовности воплощать Минские соглашения».

Не допустить гуманитарной катастрофы

В Вене на призыв Украины собрался Постоянный совет ОБСЕ, который рассматривает обострение ситуации недалеко от Авдеевки. Некоторые из пользователей социальных сетей выражают уверенность, что Совет безопасности ООН, в котором Украина начинает председательствовать 1 февраля, не может не рассмотреть эскалацию вблизи Авдеевки.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугул Апакан призвал к немедленному прекращению боев в районе Авдеевки ‒ Ясиноватой ‒ Донецкого аэропорта на востоке Украины.

Насилие такого масштаба является неприемлемым, защита гражданских должна иметь первостепенное значение

«Обострение ситуации в регионе вызывает серьезную обеспокоенность, сильно страдает гражданское население. Насилие такого масштаба, приводящее к потере жизней, является неприемлемым, защита гражданских должна иметь первостепенное значение», ‒ сказал Апакан.

Он добавил, что наблюдатели сообщают о потерях среди гражданских и о повреждении домов мирного населения и инфраструктуры. В частности Апакан заявил о повреждении завода фильтрации воды в Ясиноватой, от работы которого зависит отопление, электро- и водоснабжение тысяч людей с обеих сторон от линии столкновения.

А координатор ООН по гуманитарной помощи Нил Уокер призвал к немедленному прекращению боевых действий «для того, чтобы предупредить дальнейшую потерю человеческих жизней и чтобы была возможность восстановить жизненно необходимую инфраструктуру для сотен тысяч людей, которые оказались при температуре -10 градусов».

Время обострения вблизи Авдеевки

По мнению старшего директора программ берлинского Фонда Маршалла «Германия-США» Йорга Форбрига, последняя эскалация свидетельствует о несомненном ухудшении ситуации на Донбассе. «Это еще раз свидетельствует о невыполнении Минских соглашений, что связано с условием продолжения санкций (против России)», ‒ сказал эксперт в интервью Радіо Свобода.

Многие заметили, что обострение в Авдеевке ‒ наступление боевиков, отбрасывание их украинскими военными, обстрелы украинских позиций, в том числе «Градами», ‒ начались на следующий день после телефонного разговора нового президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. На это, скажем, обратил внимание известный экономист Андерс Ослунд: «Как так случилось, что Россия начала новое военное наступление против Украины сразу после телефонного разговора Трампа с Путиным?»

«Я могу представить, что обострение на Донбассе, новая вспышка военных действий приписывается новому развитию событий на Западе. Но мы не можем быть уверены, что это произошло в результате переговоров (между президентами Трампом и Путиным). Я не думаю, что одно повлекло другое. Вероятнее всего, что в тот момент, когда Запад проявляет неуверенность, ‒ например, в вопросе поддержки Украины, ‒ то Россия пользуется этим и усиливает давление на Украину», ‒ говорит в интервью Йорг Форбриг.

Редактор немецкой газеты Bildt Юлиан Репке дал графику жертв среди украинских военных после разговора Путина и Трампа.

А англоязычное издание Business Ukraine отмечает: «Российская гибридная война бушует в Украине ‒ Белый дом молчит. Путин испытывает Трампа. Украинцы платят своими жизнями за пассивность Запада».

Есть и такие сообщения в соцсетях: «Путин проверяет, плюя Трампу прямо в лицо, сможет ли добиться отмены санкций».