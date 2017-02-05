Деловитая апатия крымчан

Голоса, доносящиеся сейчас из Крыма, демонстрируют одно чувство – усталость. Ни о чем говорить не хотят, считают, что бессмысленно. Но при этом озабочены какими-то вопросами и просят совета. «А правда ли, что у вас новое распоряжение вышло, что оно что-то там разрешает, или наоборот запрещает? А можно ли вот это к вам перевезти, а вот то увезти? А какие у вас цены на то, а какие на это?» Крымчане, кажется, стали очень уж прагматичными, но с признаками глубочайшей апатии.

Это похоже на человека, которого выгнали с работы и у которого ушла жена, и он оттого затеял ремонт. Чтоб не думать. Главное – чем-то заниматься.

Новый режим установился, восторги и проклятия смолкли – и стало тихо и тоскливо. Стало понятно, каково это – жить в России. Так, наверное, чувствовали себя крестьяне в советском колхозе – кулаки куда-то подевались, про урожай думать не надо, лошадь лечить не надо, ходи по назначенному тебе распорядку, выполняй указания – будешь немного сыт. Раньше крымчане негодовали, что полуостров обворовывают, но сейчас эти тревоги сняты – никто их не спрашивает, как и куда развиваться, а тем более – что и зачем у них забирать.

Крым оставили наедине с собой – без туристов и нормального снабжения

А вообще-то для Крыма это обычная ситуация – находиться вроде и в центре истории, но при том и на краю ее, даже за краем. Здесь могут разворачиваться главнейшие события эпохи, но крымчанам от того только хуже. И сейчас, когда полуостров стал для России призом в ее схватке с окружающим миром, его оставили наедине с собой – но без туристов и нормального снабжения.

И потому что может быть естественнее, чем укрыться ото всех в мелких заботах? В первую очередь о себе нужно думать – этот инстинкт спасителен. Не стала Россия той благодетельницей, какой обещала, Украина, кажется, забыла – и что же крымчанам с такими мыслями делать? Остается апатия и деловитость.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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