«Дело крымских дезертиров»: суд идет

В Киеве 7 февраля начался суд над бывшим украинским военным из Крыма Максимом Одинцовым. В 2014 году он перешел из украинской армии в российскую, и теперь подозревается военной прокуратурой Украины в государственной измене. Одинцов вместе со своим сослуживцем Александром Барановым был задержан сотрудниками СБУ в результате спецоперации на админгранице с Крымом. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, как прошло первое заседание по этому делу, и какие перспективы вырисовываются перед арестованными военнослужащими.

Двое бывших украинских солдат из Крыма Максим Одинцов и Александр Баранов были схвачены украинскими спецслужбами 20 ноября 2016 года. Министерство обороны Российской Федерации расценило это задержание, как похищение их военнослужащих.

По версии СБУ, задержанные совершили преступление: предали присягу, дезертировали из украинской армии и перешли на службу в российские войска

​В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что Одинцов и Баранов были взяты под стражу в полном соответствии с законодательством. По версии СБУ, задержанные совершили преступление: предали присягу, дезертировали из украинской армии и перешли на службу в российские войска. Против них было открыто дело по статьям 111 и 408 Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство.

По информации СБУ, чтобы задержать Одинцова и Баранова, за ними заранее было установлено наблюдение. Как утверждает руководство спецслужбы, оба крымчанина попали в поле внимания правоохранителей, когда они обратились в одно из высших учебных заведений на материке с намерением получить дипломы за взятку. СБУ считает, что они хотели «купить» документ об окончании вуза, чтобы получить офицерское звание в российской армии.

Для совершения сделки на связь с Одинцовым и Барановым вышел «курьер», который на самом деле был агентом украинских спецслужб. Они назначили встречу в так называемой нейтральной полосе на админгранице с Крымом – между российским и украинским блокпостами. Там, в «буферной зоне», сотрудники СБУ посадили двух крымчан в автобус и вывезли за украинский пункт пропуска.

После задержания Одинцова и Баранова вывезли в Николаев, где местный суд отправил их под арест. Расследованием их дела занимается Николаевский гарнизон Военной прокуратуры Украины. В январе следователи направили в суд обвинительное заключение. На выходе дело разделили на два производства, в связи с чем Одинцова и Баранова теперь судят в разных районных судах Киева: первого – в Дарницком, второго – в Подольском.

Один Одинцов

Первое заседание с участием Максима Одинцова состоялось 7 февраля. Его судит коллегия из трех судей под председательством Татьяны Щасной. Последняя входит в состав коллегии в похожем процессе, где обвиняемым проходит севастопольский экс-депутат Владимир Галичий.

Интересы обоих подозреваемых защищают двое адвокатов из Одессы Александр Козлов и Юрий Григоренко. Сторону обвинения на заседании по делу Одинцова 7 февраля представлял прокурор николаевского гарнизона Дмитрий Байдуков.

На прошедших слушаниях защита ходатайствовала об объединении дел обоих подозреваемых в одно. Адвокат Юрий Григоренко обосновал это тем, что и Одинцов, и Баранов были задержаны в одно и то же время, одними и теми же лицами, и подозреваются они в совершении идентичных деяний.

«Отдельные обвинительные акты по данному уголовному делу будут негативно влиять на качество установление обстоятельств инкриминируемых им уголовных правонарушений и могут навредить полному, всестороннему и объективному установлению истины по делу», – обосновал адвокат свою позицию.

Однако прокурор Байдуков настаивал на том, чтобы дела все-таки были разделены на два производства. Он аргументировал это тем, что, по его версии, совершены два преступления отдельными лицами и в разных условиях.

«Их объединяет только то, что они проходили службу в одной и той же части», – заявил прокурор.

Он настаивал на том, что вину двух подозреваемых подтверждают разные доказательства, и состав свидетелей по их делам также значительно отличается. В итоге судья Щасная приняла решение два производства в одно не объединять.

Интересно, что, по словам адвокатов Одинцова, в обвинительном акте в графе «адрес» внесена не «Автономная Республика Крым», а просто «Крым», а также не указано гражданство подозреваемого. Вместо этого там говорится, что подозреваемый «документирован паспортом гражданина Украины». Защита настаивала на том, что обвинительный акт должен быть возвращен на доработку для устранения этих и некоторых других неточностей. Прокурор Дмитрий Байдуков против этого возражал. Странное обозначение адреса в документе он никак не прокомментировал, но подчеркнул, что обвинение считает Максима Одинцова гражданином Украины.

«Лицо является гражданином Украины, наличествует паспорт гражданина Украины, есть основания для гражданства Украины. Гражданства его никто не лишал. В ведомостях указано, когда и кем ему был выдан паспорт», – сказал прокурор.

Заслушав стороны, судейская коллегия решила, что обвинительный акт составлен в соответствии с УПК и не нуждается в доработке. Его заслушивание назначено на 24 февраля. В ходе заседания, запланированного на этот день, станет известно, на чем прокуратура основывает свои обвинения, и считает ли себя виновным подозреваемый.

Одинцов был спокоен, молча просидел в «аквариуме» весь суд, иногда реагируя на реплики в зале улыбкой

​На слушаниях 8 февраля Максим Одинцов был спокоен, молча просидел в «аквариуме» весь суд, иногда реагируя на реплики в зале улыбкой. На просьбу корреспондента Крым.Реалии прокомментировать процесс он ответил отказом. Предварительное заседание по делу его сослуживца Александра Баранова назначено на 9 марта.

Обмен не исключен

Задержание бывших украинских военнослужащих неподалеку от Крыма в ноябре прошлого года вызвало резкую критику от официальной Москвы. С отдельным заявлением выступил даже президент России Владимир Путин, который назвал случившееся «вероломством».

«Думаю, что такое вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы. Если кто-то в нашей соседней стране собирается таким образом завоевать симпатии крымчан, то это покушение с негодными средствами, выражаясь юридическим языком», – сказал Путин в конце ноября.

Российский президент подтвердил, что Баранов и Одинцов действительно до 2014 года были украинскими военнослужащими, которые решили перейти в российскую армию.

Обоим задержанным сейчас по 33 года. Большую часть жизни они прожили в поселке Новофедоровка Сакского района Крыма. Раньше там базировалась 10-ая бригада морской авиации ВМС Украины, где Одинцов и Баранов и проходили службу. 22 марта 2014 года эта военчасть была захвачена российскими военными, которые создали там собственную базу морской авиации. Одинцов и Баранов решили продолжить там службу, вступив в ряды вооруженных сил России.

Одинцов и Баранов могут быть обменены на украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму

​Теперь за эти деяния им грозит до 15 лет лишения свободы. Однако нельзя сбрасывать со счетов и вариант того, что они будут обменены на украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму. Такую вероятность не исключили глава СБУ Василий Грицак и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен.

Российская сторона продемонстрировала, что судьба Одинцова и Баранова ей не безразлична. Следственный комитет России даже возбудил уголовное дело о похищении военнослужащих и более того – уже назвал имена двух обвиняемых – Роман Ткаченко и Сергей Павленко.

В конце декабря арестованных крымчан в Николаеве посетила омбудсмен России Татьяна Москалькова. Украинская сторона позволила ей это сделать взамен на то, что Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Валерию Лутковскую впустили в Крым, где она встретилась с фигурантами «дела 26 февраля» Ахтемом Чийгозом, Али Асановым и Мустафой Дегерменджи.

Российский омбудсмен Москалькова заявила, что считает Одинцова и Баранова российскими гражданами, и выразила сожаление по поводу недопуска к ним российского консула. Сами подозреваемые пока не высказывались о том, гражданами какой страны они себя считают.

О том, ведутся ли уже какие-либо переговоры по поводу обмена Одинцова и Баранова на украинских политзаключенных – неизвестно. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что этот процесс возможен только после того, как бывшие военнослужащие получат приговоры.