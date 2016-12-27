Сотрудничество омбудсменов Украины и России: ждать ли чуда?

Украинцев, заключенных в Крыму, впервые со времен аннексии полуострова, смогла посетить украинский Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. Украинская сторона просила о посещении 42-х заключенных, но российские власти аннексированного Крыма позволили встречу только с тремя украинцами. Впрочем, даже эти встречи состоялись в присутствии российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая изъявила желание осуществить ответный визит в Николаев, чтобы посетить в СИЗО задержанных так называемых «крымских дезертиров». Не станет ли это косвенным признанием российского гражданства крымских военных и чего ожидать от такого сотрудничества?

С тремя заключенными украинцами в следственном изоляторе Симферополя смогла встретиться украинский Уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская. Это произошло впервые со времен аннексии Крыма и этому предшествовали длительные переговоры с российской стороной.

«После трех месяцев, и особо тяжких двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащимися в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть. Мы просили о встрече с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом», ‒ сообщает Богдан Крикливенко, руководитель Секретариата Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины.

О чем говорили с украинским омбудсменом в Крыму

Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымских татар, был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который состоялся 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма.

На встрече Ахтема Чийгоза с омбудсменами Украины и России присутствовала жена заключенного ‒ Эльмира Аблялимова. В комментарии Радiо Свобода она рассказала, что встреча длилась около 20 минут, после чего ее муж попросил частной беседы с украинским Уполномоченным. Впрочем, и частная встреча, которая по словам жены продолжалась примерно 10 минут, состоялась в присутствии российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

Обе Уполномоченные ставили вопросы Ахтему Чийгозу об условиях его содержания и о проведении судебных заседаний через видеосвязь, рассказывает Эльмира Аблялимова.

Ахтем Чийгоз ответил, что вопрос не в том, в каких условиях он сейчас находится. Вопрос в том ‒ по какой причине он в СИЗО. Причин содержания под стражей нет, это политически мотивированный акт

«Ахтем Чийгоз ответил, что вопрос не в том, в каких условиях он сейчас находится. Вопрос в том ‒ по какой причине он в СИЗО. Причин содержания под стражей нет и его содержание ‒это политически мотивированный акт. Ахтем коснулся темы репрессий в отношении крымских татар ‒ обысков, незаконных арестов. Затронул тему 26 февраля, сегодня было шестидесятое заседание, коснулся темы других украинских граждан, содержащихся в следственном изоляторе Симферополя, и которые, несмотря на совершенные правонарушения, выражают желание отбывать наказание на территории Украины», ‒ рассказывает Эльмира Аблялимова в комментарии Радiо Свобода.

Родным заключенных украинцев в Крыму не удалось встретиться отдельно с Валерией Лутковской. Но, как отмечает Эльмира Аблялимова, после этого визита у родных задержанных появилась надежда.

«Очень надеемся, что государство Украина будет помогать и способствовать освобождению тех граждан Украины, которые по политическим мотивам являются заложниками этой ситуации. Конечно подобные встречи и поддержка со стороны государства Украина граждан Украины, которые защищают честь и достоинство этого государства, это шаг навстречу, который вдохновляет», ‒ говорит жена Ахтема Чийгоза.

Обратный визит в Николаев

Российский офис Уполномоченного по правам человека сообщает, что «в свою очередь, Татьяна Москалькова посетит задержанных в Украине российских военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова, находящихся в Николаеве».

Для Украины же задержанные являются украинскими военнослужащими, которые изменили присяге. Баранов и Одинцов в марте 2014 года служили в бригаде морской авиации ВМС Украины. После захвата военной части российскими вооруженными силами, они перешли служить в армию России.

20 ноября Александра Баранова и Максима Одинцова в ходе спецоперации СБУ задержали на административной границе с Крымом, их обвиняют в дезертирстве и государственной измене.

Среди юристов и правозащитников есть опасения, что визит российского омбудсмена к «крымским дезертирам» может стать косвенным признанием их российского гражданства.

Если омбудсмен России, при условии восстановления прав наших граждан, которые находятся в Крыму, считает необходимым посетить граждан Украины на территории Украины, мы можем предоставить такую возможность

Депутат Верховной Рады Георгий Логвинский подчеркивает, что Украина не признает принятия российского гражданства на временно оккупированных территориях, так же как и двойного гражданства.

«Другой вопрос ‒ если любой правозащитник, даже омбудсмен России, при условии предоставления восстановления прав наших граждан, которые находятся в Крыму, считает необходимым посетить граждан Украины на территории Украины, мы можем предоставить такую возможность, в соответствии с договоренностями и полномочиями. Если это поможет нашим гражданам, которые находятся в Крыму, то я думаю, что мы можем пойти на такие уступки», ‒ отмечает депутат.

Александр Павличенко, заместитель директора Харьковской правозащитной группы, считает, что начатый диалог между омбудсменами двух стран является положительным знаком, который в дальнейшем может привести и к определенным освобождениям украинских граждан.

«Это возможность для внесудебного механизма урегулирования. Медиаторская функция Уполномоченного в данном случае может быть использована и это то, чем должен заниматься Уполномоченный», ‒ отмечает правозащитник.

«Правозащитники не часто радуют своим присутствием» ‒ жена крымского политзаключенного

В Крыму правозащитники могут увидеть заключенных только во время заседаний суда. К тому же не так часто они радуют своим присутствием, признается жена заключенного Ахтема Чийгоза.

Единственная возможность достучаться, единственная возможность защитить нас ‒ это только широкая публичность, открытость. Другого варианта нет

«Единственная возможность достучаться, единственная возможность защитить нас ‒ это только широкая публичность, открытость. Другого варианта нет. Мы все понимаем и не питаем иллюзий, что завтра нас освободят и приговора не будет... Такая практика в России, особенно политически мотивированных дел, они идут с достаточно высокими сроками», ‒ объясняет Эльмира Аблялимова.

Правозащитники отмечают, что попасть к заключенным в Крыму крайне непросто. Российские власти оккупированного полуострова не дает таких возможностей. Визит украинского Уполномоченного в Крым был разрешен не по доброй воле российской власти, убежден Георгий Логвинский, потому что такого не бывает, добавляет он. Депутат считает, что это может быть определенной политической игрой, связанной в том числе и с просмотром санкций в отношении российской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы, так и желанием показать заботу о «своих» гражданах, чтобы использовать это в своей военной стратегии.