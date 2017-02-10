Я не берусь отвечать за всю Америку, особенно – за ту ее часть, которая голосовала за Дональда Трампа, а тем более ту, что довольна его первыми шагами. Я даже не стану предполагать, что знаю, о чем думают сторонники Трампа из числа моих товарищей, коллег, читателей и критиков (кроме сумасшедших, которые пишут: "Сотни миллионов американцев голосовали за Трампа, остальных купил Сорос" – цитата подлинная, мне такого не придумать). Но я могу рассказать о первом опыте жизни с Трампом, опыте, который мы делим с той большей (на три миллиона) частью американцев, которые его не выбирали.

Шок выборов для них не прошел, а смешался с чувством постоянного удивления. Сам я уже привык каждое утро с испугом открывать газету, ожидая новых приключений президента и его соратников. На днях, например, в "Нью-Йорк таймс" написали, что новички в Белом доме иногда сидят в темноте, поскольку не знают, где включается свет. Если я правильно понял, это не метафора (хоть и похоже), а характерная деталь того хаотического процесса, который новый президент считает государственным управлением.

Начав с нижнего "до", Трамп пока не оставил этой ноты. Все его директивы носят негативный характер, но вряд ли являются решениями, ибо никуда не ведут. Первым делом отменив ненавистную республиканцам обамовскую реформу здравоохранения, Трамп обнаружил, что заменить ее нечем. Поэтому расправу с медициной отложили до конца года – то ли этого, то ли следующего. Не лучше и с Великой Мексиканской стеной. Хотя она вывела Трампа в президенты, но за нее никто не хочет платить – ни Мексика, ни Конгресс, ни все остальные, которым ее обещали сразу и даром.

Демократия – не только власть большинства, но наука, искусство и возможность исправлять его, большинства, ошибки

​Запрет на въезд из семи преимущественнно мусульманских стран в США, так обрадовавший сторонников Трампа, обернулся войной, но не с террором, а с судами, независимость которых раздражает нового президента не меньше, чем нападки прессы. От нее, действительно, не избавиться, особенно после того, как советница Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что предпочитает "альтернативные факты". Став популярным мемом, это словосочетание мгновенно облетело страну и вернуло роман Джорджа Оруэлла "1984", в котором подробно описаны правила подобного новояза, в список бестселлеров.

Все это внушает надежду на то, что здравый смысл и американские институты – от свободной прессы до независимого суда – выполнят свою традиционную роль, став оводом и намордником власти.

– И с Трампом, – говорят его противники, – можно жить, если, конечно, с ним постоянно бороться.

Этот умеренный оптимизм не смягчает мою обиду, когда Америке сочувствуют мои московские друзья.

– Ну и чем ваш лучше нашего? – спрашивают они, с трудом скрывая злорадство. – Трамп ведь тоже окружил себя плотным кольцом врагов – от соседней Мексики до далекой Австралии, и весь мир на него тоже окрысился, даже в английский парламент пускать не хотят, он тоже считает правду устаревшей условностью, а главное – Трампа выбрала та же ослепленная популизмом народная масса, которую все это не колышет. Неудивительно, что они друг другу нравятся.

– Даже если все это так, – огрызаюсь я, – пропорция другая: у вас – 86%, здесь – 26%.

И это не количественный, а качественный фактор, который станет решающим на следующих выборах. Демократия ведь – не только власть большинства, но наука, искусство и возможность исправлять его, большинства, ошибки. Может, США еще и повезло – ведь Трамп будет ей бесценным уроком.

Александр Генис, нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

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