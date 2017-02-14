Верховный суд Крыма оставил жалобу адвоката Николая Полозова на его допрос в качестве свидетеля по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова без удовлетворения. Таким образом, адвокат перешел в статус свидетеля и не сможет защищать Умерова в суде.

В Крыму Киевский районный суд 13 ноября 2016 года удовлетворил ходатайство следователя ФСБ Игоря Скрипки о допросе адвоката Николая Полозова «об обстоятельствах, ставших ему известной при исполнении своих профессиональных обязанностей».

25 декабря Полозова задержали в гостинице Симферополя и доставлен в здание ФСБ для допроса, еще до вступления решения суда в силу.

Правосудием назвать это невозможно. Адвокатская тайна охраняется федеральным законодательством. Нарушать ее недопустимо

«При рассмотрении дела судом первой инстанции Умеров не был допущен в зал суда. Де-факто заседание проходило в закрытом режиме, всех физически выгнали из зала суда. Заседание проходило без моего присутствия, хотя я просил об отложении, без моих защитников. Правосудием назвать это невозможно, – заявил Полозов во время сегодняшнего заседания. – Это вопрос не умозрительный. Адвокатская тайна охраняется федеральным законодательством. Нарушать ее недопустимо. Адвокатская тайна возникает при любом обращении доверителя, не обязательно при этом знакомиться с материалами дела».

Это наглое нарушение закона, которое нужно пресекать. Это как раковая опухоль, которую сразу нужно вырезать

«Случаи, когда адвоката допрашивают о его профессиональной деятельности, были и раньше. Но не как правило, а как инцидент. В Самарской области был подобный случай: суд разрешил допросить адвоката, апелляционный суд это решение отменил. То, что происходит в Крыму, я отношу к тому, что не все смогли перестроиться. Но это наглое нарушение закона, которое нужно пресекать. Это как раковая опухоль, которую сразу нужно вырезать. Найдется еще какой-нибудь следователь, который захочет допросить адвокатов в других районах, эти случаи будут множиться. В итоге, дело дойдет до Верховного суда, который будет возмущен. Если оставить, как есть, бог с ним с адвокатом Полозовым и его адвокатской тайной, это будет растлевать следствие и прокуратуру. Но я не остановлюсь, потому что вопрос принципиальный, об адвокатской тайне института адвокатуры. Нельзя в одном месте ее соблюдать, а в другом нет, – закон так не работает», – подчеркнул Полозов.

Кроме отмены решения Киевского райсуда, Полозов попросил вынести судье Виктору Можелянскому, который принимал решение, и следователю Скрипке частное определение.

Прокурор Анна Торобова в ответ заявила, что следователь «пытался выяснить, является ли Умеров заместителем руководителя Меджлиса, запрещенного в России».

«Это не относится к обвинению Умерова в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Эта информация была оглашена в обращении в Генпрокуратуру России в сентябре 2016 года. Пресечением экстремистской деятельности было вызвано обращение следователя в суд для допроса Полозова», – отметила прокурор.

Доводы Полозова не убедили суд, и решение Киевского райсуда оставлено в силе. Адвокат заявил, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека и подаст кассационную жалобу.

Верховный суд Крыма 14 февраля отклонил апелляционную жалобу адвоката Николая Полозова на постановление судьи Киевского районного суда Симферополя Виктора Можелянского о разрешении следователю ФСБ Росии Игорю Скрипке допросить его как свидетеля по «делу Умерова».

Решение суда первой инстанции оставили без изменений. Таким образом, Верховный суд Крыма признал законным принудительное задержание Полозова сотрудниками ФСБ России 25 января, которое сам адвокат квалифицировал, как похищение.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Умерова».