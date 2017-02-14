Севастопольские «игры патриотов»

Специально для Крым.Реалии

К патриотизму в Севастополе всегда было особое отношение – здесь всегда любили Россию и чтили ее военную историю. На патриотических нотках горожан и решили сыграть россияне в процессе реализации своих коммерческих проектов в «городе русской славы». Особенности патриотизма по-российски хорошо прослеживаются в конфликте за несколько сотен гектаров земли между «героем русской весны» Алексеем Чалым и «любимцем Путина», лидером байкерского клуба «Ночные волки» Александром Залдостановым.

«Ночные волки» на горе Гасфорта

С 2008 года мотоклуб «Ночные волки» арендовал участок площадью 227 гектаров на горе Гасфорта в Балаклаве для проведения ежегодных байк-шоу. После аннексии Крыма байкеры решили упрочить свое присутствие в Севастополе и построить на арендованной земле спортивно-патриотический центр. Для реализации этого «некоммерческого» проекта» в 2015 году тогда еще подконтрольный Кремлю губернатор города Сергей Меняйло передал в аренду «Ночным волкам» уже облюбованный ими участок площадью в 267 гектаров с озером в придачу. Арендную плату установили символическую – 0,1% стоимости участка, что составило порядка 1,4 млн рублей в год. Такое решение объяснили «социальной значимостью» будущего парка для города-героя.

Однако уже 22 мая депутаты российского заксобрания Севастополя потребовали отменить решение местного правительства, поскольку оно было принято с нарушением закона: землю передали без конкурса и общественных слушаний.

Залдостанов такой поворот событий рассмотрел как личное оскорбление и даже вызвал Чалого на «дуэль». Правда, только на информационную

«Наша позиция в отношении горы Гасфорта такая же, как и в отношении других гор и долин Севастополя. Она следующая: первое – должен выполняться местный закон, второе – должны отслеживаться стратегические интересы города, особенно по такому крупному и уникальному объекту», – подчеркнул на тот момент «спикер» заксобрания города Алексей Чалый. Залдостанов такой поворот событий рассмотрел как личное оскорбление и даже вызвал Чалого на «дуэль». Правда, только на информационную.

Под давлением законодательного корпуса Меняйло вынужден был пойти на уступки и приостановить действие постановления. Но ненадолго – уже в конце июля все ограничения по документу сняли, ссылаясь на то, что байкеры регулярно вносят арендную плату.

Однако российские депутаты Севастополя под командованием Чалого решили идти до конца в своем стремлении не допустить «Хирурга» к строительству на горе Гасфорта. О противозаконном характере договора аренды они в письменной форме уведомили постпреда президента России в «Крымском федеральном округе» Олега Белавенцева, а также потребовали заключения экспертов о том, какой урон природе и архитектурно-историческим памятникам, размещенным на этой территории, может нанести строительство.

Однако в конце 2015 года на фоне нарастания противостояния с городским «градоначальником» Алексей Чалый решил подать в отставку с поста «спикера». И хотя его отставку приняли только весной 2015 года, политические страсти вокруг горы Гасфорта отошли на второй план.

«Патриот» и смена власти

В июле 2016 года Севастополе происходит долгожданная смена руководства: Меняйло покидает губернаторское кресло, отправляясь в Сибирь, а на его место назначают молодого и достаточно амбициозного технократа Дмитрия Овсянникова. Это назначение существенно изменило соотношение политических сил в городе, а Чалый, хотя и не вернулся в «большую политику», но в качестве «серого кардинала» смог оказывать влияние на происходящие события и, главное, лоббировать свои экономические интересы.

После вступления в должность «городского головы» Дмитрий Овсянников, ранее занимавший пост замминистра промышленности и торговли в правительстве России, пообещал найти компромиссное решение в вопросе с землей на горе Гасфорта.

«Я собираюсь разобраться и в рабочем порядке предложить решение. Мне кажется, в данном случае должен быть найден компромисс по той площади, которая им реально необходима. Нужно садиться и обсуждать все условия, ограничения», – подчеркнул Овсянников.

Однако тут в дело решило вмешаться Министерство обороны России, попросив у севастопольских «властей» в пользование, выделенный «Ночным волкам» участок для совместного строительства с ними парка «Патриот».

Овсянников оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, городские «законодатели» требуют соблюдения законодательства, с другой – ссориться с военными совсем не хочется

Овсянников оказался между молотом и наковальней: с одной стороны, городские «законодатели» требуют соблюдения законодательства при выделении дорогой городской земли, с другой – ссориться с военными, которые играют в городе де-факто первую скрипку, совсем не хочется. Новый «хозяин города» решил следовать букве закона, утвердив совместно с заинтересованными сторонами – командованием ЧФ России и «Ночными волками» – план работы по узакониванию проекта. Согласно этой «дорожной карте», к 12 декабря военные должны были подготовить проект-концепцию парка «патриотического воспитания», а уже 23 декабря планировали провести первые общественные слушания.

Но вместо того, чтобы заниматься разработкой концепции, байкеры совместно с военными решили продемонстрировать воочию, что ожидает севастопольских детей в патриотическом парке, устроив его торжественное открытие 26 ноября. На мероприятие по указке городского «департамента» образования согнали школьников, которым показали психоделическое шоу с трактором в виде волчьей морды и матросами с барабанами-черепами.

К установленному сроку никакой концепции парка готово не было, а Залдостанов, более известный как «Хирург», саркастически заметил, что военным этим просто некогда заниматься.

Зато именно 12 декабря Овсянникову предложили иной вариант реализации плана по патриотическому воспитанию севастопольцев – строительство альтернативного парка, но уже подальше от горы Гасфорта.

(Продолжение следует)

Евгения Горюнова, крымский политолог

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции