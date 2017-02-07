26 ноября 2016 года состоялось официальное открытие военно-патриотического парка «Патриот» возле горы Гасфорта под Севастополем. Бюджет строительства – 6 миллиардов рублей. Земля была выделена в аренду мотоклубу «Ночные волки». Однако Министерство обороны России внезапно отказалось от проекта строительства парка, якобы учитывая мнение горожан, и решило строить парк в Кронштадте. Ответственность за провал проекта лидер клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов возложил лично на российского депутата Законодательного собрания Севастополя Алексея Чалого. Необходим ли Крыму российский военно-патриотический лагерь, почему местные власти противились его строительству и почему у лидера «Ночных волков» получилось переубедить крымчан? Об этом Радио Крым.Реалии говорило с севастопольским журналистом Андреем Васильевым.

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов уверяет: севастопольцы единогласно поддержали проект военно-патриотического парка «Патриот». Однако 27 января на общественных слушаниях против размещения парка выступили жители Балаклавы и местных сел, представители Общероссийского народного фронта и экологи. Активисты предложили разместить парк на многочисленных заброшенных береговых бухтах возле города. Российский глава комитета по градостроительству Севастополя Вячеслав Горелов заявил, что земля у горы Гасфорта была выделена «Ночным волкам» незаконно. В то же время по закону земля принадлежит Балаклавскому рудоуправлению. 7 февраля спикер горнодобывающего предприятия Олег Левандовский заявил: управление продолжает судебные тяжбы за законную территорию.

Борьба за землю возле горы началась сразу после аннексии Крыма, когда российский байк-клуб «Ночные волки» занял территорию балаклавского рудоуправления. Через год экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло за символическую арендную плату выделил территорию «Ночным волкам». Тогда же группа российских депутатов ветировала решение правительства, после чего представители лидера клуба «Ночные волки» Залдостанова вымогали под Заксобранием дуэли с экс-спикером депутатского корпуса Севастополя Алексеем Чалым. Осенью 2016 года российские власти города предложили передать землю Минобороны России, чтобы совместно открыть филиал парка «Патриот» под Москвой. Были сообщения о том, что спорный участок правительство Севастополя планирует передать Черноморскому флоту России.

Некоторые севастопольцы считают, что власти города не должны допустить поляризации общества из-за строительства парка. Господин Залдостанов же заявил, что соберет 10 тысяч подписей за строительство парка, «пойдет с ними в Кремль, бросит их на стол и добьется того, чтобы правда восторжествовала и строительство было на территории Севастополя» – а именно на роль Севастополя в «Русской весне» делает упор «Хирург».

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– С нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, как вы считаете, что стоит за конфликтом вокруг парка «Патриот» и почему Минобороны России решило выйти из проекта в Крыму?

Мы видим два конкурирующих проекта. Один лоббируют Чалый и команда, второй лоббировался «Ночными волками»

– Ситуация довольно проста. В 2016 году Агентство стратегического развития Севастополя, а это детище Алексея Чалого, представило проект развития участка у горы Гасфорта в рамках большой концепции развития города. Это не государственная концепция. Но Алексей Чалый и его окружение считают, что севастопольцы, проголосовавшие за них в 2014 году, автоматически поддержали и их концепцию – и не только ту ее часть, что тогда была прописана. Одна из причин, по которой Чалый с соратниками требовали отставки Меняйло – та, что он не выполнял разработанную ими концепцию развития Севастополя. Летом 2015 года в Заксобрании прошла презентация ряда проектов Агентства стратегического развития Севастополя. В частности, предлагалось построить монорельс из Ялты в Севастополь. Кто будет финансировать начинание, не указали. Предлагалось сделать большой портал, демонстрирующий приезжим, что они въезжают в город будущего – Севастополь, и сделать там зону отдыха: гостиницы, кафе, рестораны – как раз на территории у горы Гасфорта, как исключительно коммерческий проект. Мы до сих пор не знаем, были ли люди, готовые зайти туда со своими деньгами, или же это были благие пожелания Чалого и его команды, желание освоить деньги. Инвесторы, думаю, худо-бедно нашлись бы. Парк «Патриот» – это конкурирующая концепция, инфраструктура будет создаваться на основе частно-государственного партнерства, то есть будет финансирование государства по линии Минобороны России и со стороны частных структур, связанных с «Ночными волками». Часть средств пустили бы под патриотическое воспитание, а часть участков – под коммерческое развитие: аттракционы, кафе, рестораны. То есть мы видим два конкурирующих проекта. Один лоббируют Чалый и команда, и он должен быть полностью коммерческим. Второй лоббировался «Ночными волками» и планировался как приватно-государственный, но тоже с коммерческим интересом.

– Кто принимал решение о выходе Минобороны России из проекта в Севастополе?

– Думаю, были консультации между руководством Севастополя в лице временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова и кремлевским начальством. Думаю, Овсянников сейчас занимает позицию молчаливой поддержки Чалого, ведь он собирается идти на выборы российского губернатора и понимает, что победить без поддержки Чалого ему будет очень сложно.

– А Чалый не пойдет на эти выборы?

– Пока он не демонстрировал такого желания и поддерживает Овсянникова.

– Получается, что Алексей Чалый оказался сильнее и «Хирурга», и Минобороны России?

Мы видим борьбу двух крупных структур: военных, которые ориентируются на Сергея Шойгу, и технократов, которых в Севастополе представляют Чалый и Овсянников

– Я бы не говорил, что Чалый действует сам. Есть вполне обоснованное мнение, что за связкой Чалый-Овсянников стоит ряд крупных российских корпораций, в частности, «Ростех». Эти корпорации не связаны с Минобороны, и в Севастополе мы видим борьбу двух крупных структур, в которой Овсянников и Залдостанов – некоторые публичные лица. То есть имеем группу военных, которые ориентируются на министра Сергея Шойгу, и группу технократов, которых в Севастополе представляют Чалый и Овсянников.

– То есть это уже не севастопольская, а московская история борьбы?

– Конечно, потому что земля в Севастополе интересна всем. Я вспоминаю, как лидер одной из российских парламентских партий, приехав сюда весной 2014 года создавать ячейку, сразу же поставил своим севастопольским соратникам задание найти ему несколько гектаров земли на берегу моря. Те оказались не в состоянии этого выполнить – и было заменено руководство местной партийной организации.

– Как относятся к проекту строительства парка «Патриот» в севастопольском обществе? Чего хотят жители города?

– Мне кажется, жители вообще мало информированы, их больше интересуют цены, работа жилищно-коммунальных организаций, больницы, пенсии. Политически активная часть в значительной степени против проекта Залдостанова, и это связано с тем, что Алексей Чалый, по сути, монополист на рынке местных СМИ. После «Крымской весны» он создал свою маленькую медиаимперию и может влиять на население.

– Откажется ли господин «Хирург» от своего проекта?

– Думаю, проект всплывет после выборов, когда, вероятно, Дмитрий Овсянников станет губернатором. Результат будет зависеть от Чалого. У него будет больше возможностей для маневров и торгов. Участок свободной земли в Севастополе представляет огромный интерес, и борьба в высших кругах продолжится.

– Каковы цены на землю в районе, где планировалось строительство парка «Патриот»?

– Трудно сказать, но общие суммы – порядка десятков миллионов долларов.