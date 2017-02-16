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Мнение

Виталий Портников: Вечные санкции

Карикатура Евгении Олийнык

Карикатура Евгении Олийнык

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Специально для Крым.Реалии

«Крымский» твит президента США Дональда Трампа стал логичным завершением серии высказываний высокопоставленных американских чиновников относительно будущего санкций против России. И он означает только одно: санкции никуда не денутся.

Российские чиновники, которые утверждают, что Кремль не собирается договариваться с Белым домом относительно возвращения Украине украденного полуострова, только подтверждают этот нехитрый вывод. Я тоже склонен считать, что Россия не будет торговаться с Соединенными Штатами из-за Крыма. В этом смысле крымские санкции напоминают мне знаменитую поправку Джексона-Вэника.

В 1974 году конгрессмены предложили ограничить торговлю с государствами, которые препятствовали эмиграции и нарушали права человека. Поправка была призвана повлиять на возможности выезда советских евреев, которых коммунистические власти на фоне возраставшего в стране антисемитизма превратили в настоящих заложников режима. И, между прочим, советские руководители точно так же не собирались торговаться из-за евреев, как нынешние российские руководители – из-за Крыма. Евреи были советскими гражданами, Крым – российской территорией. Чего пристали-то?

Неужели кто-то из этих «патриотов» хочет, чтобы крымские санкции отменили вместе с Россией?

А того. Именно с поправки Джексона-Вэника началось головокружительное цивилизационное отставание СССР от западного мира. Раньше Советский Союз мог хотя бы копировать передовые технологии. С принятием поправки он лишился и этой возможности. Конгрессменов, которых советская пропаганда небезосновательно представляла в качестве главных врагов режима (в 70-е годы сенатором Джексоном в СССР разве что не детей пугали, а моя мама развлекалась придумыванием песенок с конгрессменом в главной роли), можно искренне поблагодарить за приближение сроков демонтажа Советского Союза. Генри Джексон и Чарльз Вэник вот уже больше четырех десятилетий – мои защитники и герои.

Российские чиновники явно не помнят историю, иначе они бы знали, что поправку Джексона-Вэника отменили уже после того, как с политической карты мира исчезло государство, против которого она была направлена.

Неужели кто-то из этих «патриотов» хочет, чтобы и Россию постигла та же судьба? Чтобы крымские санкции отменили вместе с Россией?

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

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