Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

Раненый британский фотограф Кристофер Нанн продолжит работать на Донбассе (видео)

Раненый британский фотограф Кристофер Нанн продолжит работать на Донбассе (видео)
пожалуйста, подождите
0:00:44
0:00:00 /0:00:44
Загрузить

Смотреть комментарии

Состояние раненого под Авдеевкой британского фотографа Кристофера Нанна нормализуется. В среду фотожурналист впервые после ранения встретился с украинской прессой в Днепропетровской областной офтальмологической больнице, где ему спасли травмированный во время обстрела глаз. 17 февраля британскому фотографу проведут уже третью операцию на глазу. В Украине он снимает уже почти 10 лет, Донбасс стал для него первой горячей точкой. После выздоровления Нанн планирует вернуться туда и продолжить работать.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG