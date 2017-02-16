Раненый британский фотограф Кристофер Нанн продолжит работать на Донбассе (видео)

Состояние раненого под Авдеевкой британского фотографа Кристофера Нанна нормализуется. В среду фотожурналист впервые после ранения встретился с украинской прессой в Днепропетровской областной офтальмологической больнице, где ему спасли травмированный во время обстрела глаз. 17 февраля британскому фотографу проведут уже третью операцию на глазу. В Украине он снимает уже почти 10 лет, Донбасс стал для него первой горячей точкой. После выздоровления Нанн планирует вернуться туда и продолжить работать.