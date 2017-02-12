Активисты заблокировали еще одно торговое направление на Донбасс (видео)

Активисты, которые блокируют железнодорожные пути на Донбассе, заблокировали еще одно направление неподалеку от Торецка в ночь с 10 на 11 февраля. По словам участников блокады, эта ветвь важный путь сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией. Грузовые поезда с промышленной продукцией ежедневно ездят по этому направлению в обе стороны. Активисты уверяют, что неудобств для местных жителей, предприятий и «Укрзализныци» не будет. Добавляют, что есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.