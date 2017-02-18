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Политика

Пока против России работают санкции, она не продвигается дальше ‒ Геращенко

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

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Крым, безопасность на Донбассе и украинские заложники ‒ эти вопросы станут приоритетными в ходе двусторонних встреч президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время переговоров «нормандской четверки» на полях мероприятия, отметила в эфире программы «Ваша Свобода» первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Вопросы безопасности на востоке Украины, гуманитарного спектра, привлечения миссии Международного комитета Красного Креста к поиску пропавших без вести на Донбассе, освобождения украинских заложников и Крыма ‒ ключевые сигналы, которые будет доносить на всех площадках украинская делегация в ходе 53-й ежегодной конференции по вопросам безопасности, начавшейся 17 февраля в Мюнхене, сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Во время мероприятия президент Украины Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, говорит народный депутат, в частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Польши Анджеем Дудой и новым вице-президентом США Майком Пенсом.

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Весь мир не может справиться с Россией. Украина ее остановила
Ирина Геращенко

«Неправильно только посыпать голову пеплом и говорить, что нам ничего не удалось. Весь мир не может справиться с Россией. Украина ее остановила. Огромное спасибо в первую очередь нашей армии, которая создается на глазах... И здесь также очень важно ‒ солидарная поддержка мира», ‒ отмечает депутат.

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины встретятся в «нормандском формате». Павел Климкин будет ставить в качестве первоочередного и приоритетного вопрос освобождения заложников: и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и в России, отметила Геращенко.

«Это будет первая встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» с новым министром иностранных дел Германии. Министр Франции в первую очередь занимается предвыборной кампанией. Российская сторона это осознает и делает все, чтобы «нормандский формат» не был столь активным. Имеем тревожные сигналы о переводе так называемых «крымских диверсантов» из Лефортовской тюрьмы (следственный изолятор в Москве ‒ ред.) в крымские тюрьмы. Евгения Панова уже перевезли. Это означает, что к ним не попадет украинский консул. Они там остаются изолированными», ‒ говорит депутат.

Евгений Панов

Евгений Панов

«Минск» работает. Пока против России работают санкции, она не идет дальше»

Киев не исключает расширения «нормандского формата», утверждает Геращенко. Впрочем, по ее мнению, для этого нужно согласие и желание не только Украины, но и Германии с Францией, которые представляют весь Евросоюз, а также и стран, которые хотят или намерены присоединиться к переговорному процессу.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины возможно через выполнение минских соглашений
Ирина Геращенко

Как представитель Киева по гуманитарным вопросам в Трехсторонний контактной группе в Минске, Ирина Геращенко убеждена: восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины возможно через выполнение минских соглашений.

«Минск» работает. Пока против России работают санкции, она не идет дальше. Но пока не похоже, что россияне собираются отдать украденное и оставить Украину в покое. Их цель ‒ не этот несчастный, разрушенный Донбасс, а Украина!», ‒ отмечает Геращенко.

Торговая блокада неконтролируемых Киевом территорий ни в освобождении украинских пленных, ни в борьбе с контрабандой в зоне АТО не поможет, считает Ирина Геращенко. Решение вопроса украинских пленных следует оставить украинскому государству, а «незаконное перемещение товаров», по словам парламентария, ‒ силовым структурам.

«Сегодня украинская власть ведет переговоры с Еврокомиссией, Канадой о предоставлении технической помощи для переоборудования КПВВ, чтобы, например, пограничники были оборудованы спецтехникой, чтобы предотвратить пропуск «контрабанды», ‒ сказала народный депутат.

Оригинал публикации – на сайте Радiо Свобода

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