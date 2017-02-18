Крым, безопасность на Донбассе и украинские заложники ‒ эти вопросы станут приоритетными в ходе двусторонних встреч президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, а также во время переговоров «нормандской четверки» на полях мероприятия, отметила в эфире программы «Ваша Свобода» первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

Вопросы безопасности на востоке Украины, гуманитарного спектра, привлечения миссии Международного комитета Красного Креста к поиску пропавших без вести на Донбассе, освобождения украинских заложников и Крыма ‒ ключевые сигналы, которые будет доносить на всех площадках украинская делегация в ходе 53-й ежегодной конференции по вопросам безопасности, начавшейся 17 февраля в Мюнхене, сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Во время мероприятия президент Украины Петр Порошенко проведет ряд двусторонних встреч, говорит народный депутат, в частности, с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с президентом Польши Анджеем Дудой и новым вице-президентом США Майком Пенсом.

Весь мир не может справиться с Россией. Украина ее остановила

«Неправильно только посыпать голову пеплом и говорить, что нам ничего не удалось. Весь мир не может справиться с Россией. Украина ее остановила. Огромное спасибо в первую очередь нашей армии, которая создается на глазах... И здесь также очень важно ‒ солидарная поддержка мира», ‒ отмечает депутат.

Министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины встретятся в «нормандском формате». Павел Климкин будет ставить в качестве первоочередного и приоритетного вопрос освобождения заложников: и на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), и в России, отметила Геращенко.

«Это будет первая встреча министров иностранных дел в «нормандском формате» с новым министром иностранных дел Германии. Министр Франции в первую очередь занимается предвыборной кампанией. Российская сторона это осознает и делает все, чтобы «нормандский формат» не был столь активным. Имеем тревожные сигналы о переводе так называемых «крымских диверсантов» из Лефортовской тюрьмы (следственный изолятор в Москве ‒ ред.) в крымские тюрьмы. Евгения Панова уже перевезли. Это означает, что к ним не попадет украинский консул. Они там остаются изолированными», ‒ говорит депутат.

«Минск» работает. Пока против России работают санкции, она не идет дальше»

Киев не исключает расширения «нормандского формата», утверждает Геращенко. Впрочем, по ее мнению, для этого нужно согласие и желание не только Украины, но и Германии с Францией, которые представляют весь Евросоюз, а также и стран, которые хотят или намерены присоединиться к переговорному процессу.

Восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины возможно через выполнение минских соглашений

Как представитель Киева по гуманитарным вопросам в Трехсторонний контактной группе в Минске, Ирина Геращенко убеждена: восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины возможно через выполнение минских соглашений.

«Минск» работает. Пока против России работают санкции, она не идет дальше. Но пока не похоже, что россияне собираются отдать украденное и оставить Украину в покое. Их цель ‒ не этот несчастный, разрушенный Донбасс, а Украина!», ‒ отмечает Геращенко.

Торговая блокада неконтролируемых Киевом территорий ни в освобождении украинских пленных, ни в борьбе с контрабандой в зоне АТО не поможет, считает Ирина Геращенко. Решение вопроса украинских пленных следует оставить украинскому государству, а «незаконное перемещение товаров», по словам парламентария, ‒ силовым структурам.

«Сегодня украинская власть ведет переговоры с Еврокомиссией, Канадой о предоставлении технической помощи для переоборудования КПВВ, чтобы, например, пограничники были оборудованы спецтехникой, чтобы предотвратить пропуск «контрабанды», ‒ сказала народный депутат.

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