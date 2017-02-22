В Керчи больше месяца не утихает скандал. Новая администрация центрального рынка города представила местным предпринимателям обновленные расценки за аренду помещений. После проведения «независимой оценки» имущества рынка стоимость аренды здесь повысилась на 100-300%. Предприниматели называют эти суммы необоснованными и неподъемными, заявляя что их «выдавливают» с рабочих мест, которые они обустраивали за свой счет.

Проблемы у керченских предпринимателей начались после того, как центральный и еще четыре местных рынка были переданы на баланс подконтрольных России муниципальных властей. В конце января, когда предприниматели пришли оплачивать аренду помещений, им предложили подписать новые договоры, в которых цена их рабочего места подорожала в два-три раза.

«Мы не сможем держать разумную цену на товар»

Согласно новым расценкам, стоимость аренды одного квадратного метра помещения на центральном рынке повысилась с 300 до 900 рублей. Таким образом, за помещение площадью до 40 кв. метров администрация рынка просит платить 36 тысяч рублей. Аренда более вместительных площадей и вовсе выходит почти в 100 тысяч рублей.

По словам предпринимателей, оценка проводилась с учетом ремонта, выполненного многолетними арендаторами за собственные средства

​Предприниматели утверждают, что о повышении цен их никто заранее не уведомлял, а узнали они об этом по факту. Оказалось, что администрация провела независимую оценку помещений рынка, к которой привлекла три неназванные коммерческие фирмы. При этом, по словам предпринимателей, оценка проводилась с учетом ремонта, выполненного многолетними арендаторами за собственные средства. То есть теперь им предлагают оплатить свои же работы.

«Я двадцать лет работаю на этом рынке. Я пришла сюда в 90 годы на голые стены. За это время я сама обустроила свое место, отремонтировала его за свои деньги, каждый месяц плачу аренду. И все это теперь обернулось против меня, я должна за все платить на 300% больше. Такой несправедливости я еще не видела», – пожаловалась Крым.Реалии местная предприниматель на условиях анонимности.

По ее словам, когда она пошла в администрацию рынка разбираться, ей намекнули, что если она не готова платить по новым расценкам, «на ее место найдутся другие люди».

Предприниматели возмущены новыми ценами и называют их неподъемными. «Никакой Америки я сегодня никому не открываю, когда говорю, как сложно сегодня дается бизнес. Никто здесь в норковых шубах в пол не ходит, бриллиантами не козыряет и на «Мазерати» никто не ездит! Путин и Медведев говорят, что надо поддерживать малый бизнес, а нас просто давят», – говорят предприниматели.

Работники рынка отмечают, что если цены за аренду не изменят, они вынуждены будут либо уйти отсюда, либо повысить стоимость своего товара в два-три раза. «Как мы можем держать разумную цену на свой товар, если нам ни с того, ни с сего подняли аренду места в 2,5-3 раза? Естественно, мы не будем торговать себе в убыток, и все это отразится на цене товара», – заявила изданию Керчь.FM владелица магазина на центральном рынке.

В ожидании «понижающего коэффициента»

И. о. директора рынка Игорь Орлич, в свою очередь, утверждает, что цена аренды рыночных помещений объективна и основана на расчетах «независимых экспертов». «Аренда действует с 1 января 2017 года на основании той проведенной оценки, которая есть. Пролонгация договоров 2016 года невозможна, так как с предпринимателями договора могут заключать только на основании оценки недвижимого имущества, которая произведена», – говорит он.

По его словам, на сегодняшний день из 250 арендаторов мест на рынке договор с новыми расценками подписали лишь полсотни человек. При этом тех, кто откажется это сделать, по словам Орлича, ожидает выселение из магазинов или складов, которые затем выставят на аукцион.

В свою очередь, заместитель главы подконтрольной России администрации Керчи Дилявер Мельгазиев и вовсе заявил, что предприниматели «на этой теме спекулируют».

После встречи чиновников с предпринимателями в подконтрольной России администрации Керчи пообещали размер арендной платы пересмотреть на сессии нынешнего горсовета, которая пройдет 28 февраля. Коснется этот вопрос не только центрального, но и остальных муниципальных рынков города.

«Поддержал предложение своего заместителя Дилявера Мельгазиева и председателя депутатской комиссии Натальи Дерюгиной о применении методики с понижающим коэффициентом для уменьшения суммы арендной платы. Считаю это действительно единственным вариантом, который удовлетворит и потребности бюджета города, и в тоже время погасит тот социальный взрыв, который сейчас назревает. Будет подготовлен проект решения. При прохождении успешной правовой экспертизы, проект решения о понижающем коэффициенте будет представлен перед депутатами и вынесен на сессию городского совета», – написал глава подконтрольной России администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в Facebook.

До пересмотра расценок предпринимателям разрешили платить за аренду рыночных помещений по старым тарифам, но с условием пересчета платы согласно новым окончательным тарифам.

Как «отжимали» крымские рынки

Последствия рыночного передела в Крыму ощущают на себе сегодня не только керченские предприниматели. Крым.Реалии неоднократно писали о том, как подконтрольные России власти и силовики зачищали рынок на улице Козлова в Симферополе, выбрасывая товар и личные вещи предпринимателей. При этом местных влиятельных бизнесменов новые правила не касаются, их структурам разрешают работать в самом центре города.

Такая практика сложилась после того, как в сентябре 2014 года подконтрольный России крымский парламент «национализировал» 28 крупнейших рынков полуострова, которые ранее принадлежали «Крымпотребсоюзу». «Никто от этого не пострадает. Это позволит упорядочить отношения государства с рыночными организациями. Все, кто находятся сегодня на рынках, так и останутся дальше там работать, все договора будут продлены», – обещал тогда подконтрольный России премьер Крыма Сергей Аксенов.

После «национализации» рынки были переданы в собственность специально созданного госпредприятия «Крымская торговая компания». По данным российского реестра юрлиц, предприятие с уставным капиталом в 28 миллионов рублей было учреждено Министерством промышленной политики подконтрольного России правительства Крыма. Оно включало в себя 11 региональных филиалов, среди которых Керченский и Симферопольский центральные рынки.

Но спустя год «Крымская торговая компания» была ликвидирована, а рынки начали передавать в управление муниципальным органам власти. В Керчи руководство центрального рынка меняли силовым способом с привлечением «самообороны» и полиции, которые опечатывали все помещения, заявляя, что действуют от имени Сергея Аксенова. Руководитель прежней администрации рынка, назначенный «Крымпотребсоюзом», заявил о рейдерском захвате предприятия и обратился в правоохранительные органы. Но в итоге восстановить контроль над рынком ему не удалось.