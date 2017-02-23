«Свободы становится меньше»

Права и свободы в России по-прежнему сильно ограничены, говорится в ежегодном докладе Amnesty International. В частности правозащитники отмечают ограничения свобод в связи с так называемым "пакетом Яровой", нарушение прав на свободу собраний и выражение мнений и прав на справедливое судебное разбирательство.

– Мы уже 13 лет презентуем этот доклад, и, к сожалению, приходится отметить, что год от года свободы в России становится меньше, – так глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин начал презентацию доклада, посвященного правам человека.

"Пакет Яровой" в докладе был назван одним из главных новых негативных факторов. Правозащитники также отметили нарушения прав человека в следующих областях: свобода собраний, свобода объединений, свобода выражения мнений. Отдельно отмечена ситуация с правами человека на Северном Кавказе.

Свобода собраний

Amnesty International указывают на два ярких случая нарушения права на свободу собраний. "В марте действие законодательства, регулирующего порядок проведения публичных мероприятий, было распространено на "несанкционированные" автопробеги. В августе в соответствии с новыми нормами была привлечена к ответственности группа фермеров с Кубани (юг России), которые на тракторах и частных автомобилях ехали в столицу страны Москву в знак протеста против отъема земель агрохолдингами", – говорится в докладе. Тогда лидера "тракторного марша" Алексея Волченко приговорили к 10 суткам административного ареста.

Правозащитники так же отмечают, что четыре человека все еще отбывают наказание по так называемому "Болотному делу".

"Протестная демонстрация на Болотной площади прошла уже почти 5 лет назад, но в 2016 году власти предъявили обвинения еще двоим людям. Один из них – Дмитрий Бученков. По его словам, он вообще был вдали от Москвы в мае 2012 года. Сейчас он остается под стражей, у него серьезные проблемы со здоровьем и только недавно после года проволочек власти разрешили ему заключить брак с его невестой", – рассказывает Сергей Никитин.

Свобода объединений

Главным препятствием для независимых некоммерческих организаций правозащитники назвали закон об иностранных агентах. "В течение года в реестр "иностранных агентов" были внесены десятки независимых НКО, получавших иностранное финансирование, включая Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", – говорится в докладе.

В докладе упомянуты и штрафы, выписываемые организациям за несоблюдение данного закона. "Уже в этом году в реестр иностранных агентов были внесены еще четыре организации. Этот ярлык вешается на правозащитников, на экологов, на женские организации и на социально-ориентированные НКО. Мы по-прежнему заявляем, что сам по себе закон ущербен. Он противоречит российским международным обязательствам", – говорит Никитин.

Свобода выражения мнений

Будь осторожен с участием в мирных демонстрациях, с перепостами, лайками, книгами, с фильмами. Следующим можешь быть ты

В главе, посвященной свободе выражения мнений приводятся данные НКО "Сова". Правозащитники указывают, что 90% всех приговоров по делам об экстремизме приходятся на высказывания и посты в социальных сетях.

В Amnesty International указывают на характерное и показательное дело Екатерины Вологжениновой, которую признали виновной по 282-й статье УК за публикацию в интернете с критикой аннексии Крыма. Вологженинова была вынуждена отработать 320 часов исправительных работ, а ее ноутбук был уничтожен как "орудие преступления".

"После обращения центра "СОВА" и других НКО Пленум Верховного суда 3 ноября выпустил разъяснения для судей по применению антиэкстремистского законодательства. Верховный суд отметил, что для того, чтобы квалифицироваться как возбуждение ненависти, высказывания должны включать в себя элемент насилия: призывы к геноциду, массовым репрессиям, депортациям, применению насилия", – говорится в докладе. "К сожалению, эти требования нередко игнорируются судами, – добавляет Никитин. – Еще один из российских трендов заключается в том, что сейчас наказывают не публичных людей, тем самым запугивая обывателей. Сигнал посылается четкий: "Будь осторожен с участием в мирных демонстрациях, с перепостами, лайками, книгами, с фильмами. Следующим можешь быть ты".

Отдельно в докладе отмечены и нарушения прав человека на справедливый суд, право на оказание медицинской помощи в местах содержания под стражей, нарушения прав человека в зоне сирийского конфликта и нарушения прав беженцев.