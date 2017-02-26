В Украине 26 февраля отмечается «День сопротивления Крыма российской оккупации». В 2014 году в этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».
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26 февраля 2014 года в 11 утра Меджлис крымскотатарского народа созвал жителей полуострова на митинг против сепаратизма под стенами крымского парламента в Симферополе
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Акция проводилась под лозунгом «Сохранение территориальной целостности Украины и недопущение принятия Верховной Радой АРК решений, направленных на дестабилизацию ситуации в автономии»
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Тогда возле Верховной Рады Крыма собрались, по разным оценкам, от 5 до 10 тысяч крымских татар и крымчан других национальностей, которые выступили против сепаратизма
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Внеочередная сессия крымского парламента должна была состояться в 15:00. На повестке дня два вопроса: «Об общественно-политической ситуации в Украине и АРК» и «Об отчете Совета министров АРК»
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Флаг «Правого сектора» на митинге
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Один из пророссийски настроенных участников митинга
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Участник события с крымскотатарским флагом
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Глава Меджлиса Рефат Чубаров потребовал от спикера крымского парламента Владимира Константинова перенести или отменить внеочередную сессию, чтобы избежать противостояния и дальнейшего обострения ситуации в Крыму
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К середине дня 26 февраля на митинге у стен парламента насчитывалось от 10 до 20 тысяч проукраински настроенных жителей Крыма и от 2 до 4 тысяч представителей пророссийских сил. Их разделял кордон милиции
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Сессия парламента Крыма должна была начаться в 15:00, но ее открытие откладывали из-за отсутствия кворума. Когда начались столкновения, депутаты стали покидать парламент
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По окончанию акции, на площади, где находились пророссийские активисты, обнаружили баллончики со слезоточивым газом
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И металлические штыри
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Сессия крымского парламента в этот день так и не состоялась
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