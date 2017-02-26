В Украине 26 февраля отмечается «День сопротивления Крыма российской оккупации». В 2014 году в этот день перед зданием Верховной Рады Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».